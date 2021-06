edira Campus one - Intelligentes Investment: Mit edira in die Sanierung und Entwicklung von Studentenapartment-Häusern investieren (FOTO) Nürnberg (ots) - Die edira Gruppe bringt mit dem Immobilienfonds "edira Campus one" erstmals einen geschlossenen Publikums-AIF auf den Markt, der Entwicklung und Betrieb von Studentenwohnheimen mit einer kurzen Laufzeit von nur fünf Jahren kombiniert. Der von der ADREALIS Service KapitalverwaltungsGmbH, München, aufgelegte Fonds soll zunächst in zwei bestehende, vollständig zu sanierende Objekte mit insgesamt rund 490 Wohneinheiten sowie in ein neu zu errichtendes Studentenwohnheim mit ca. 200 Wohneinheiten investieren.

Studentenapartments sind gefragt. Die Nachfrage nach geeignetem Wohnraum für Studenten übersteigt das Angebot in den Studentenstädten seit jeher deutlich und wird es angesichts wachsender Studentenzahlen und der weiter zunehmenden Zahl internationaler Studenten in Deutschland auch in den kommenden Jahren übersteigen. Mit dem von der ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH, München, aufgelegten Immobilien-AIF "edira Campus one" bietet die edira Gruppe Anlegern die Investition in diesen Markt, mit einer Kombination aus Projektentwicklung und Bewirtschaftung, bei einer überschaubaren Laufzeit von nur fünf Jahren.

Die edira Gruppe hat hierzu bereits zwei geeignete Objekte mit insgesamt 490 Wohneinheiten erworben, die einer Vollsanierung unterzogen werden. Darüber hinaus soll in ein neu zu errichtendes Studentenwohnheim investiert werden, welches nach Fertigstellung ca. 200 Wohneinheiten ausweisen wird. Nach Beendigung der Bau - bzw. Umbaumaßnahmen wird bis zum Verkauf der Objekte in eine Betriebsphase übergegangen. Das Zielvolumen des Fonds beträgt 20 Mio. Euro, sodass weitere Projekte und Objekte folgen sollen. Die Auswahl der Projekte und die Umsetzung der Bau- und Umbaumaßnahmen wird durch die Crosslane Property Group realisiert, die seit über zwölf Jahren bereits mehr als 30 Bauvorhaben mit einem Gesamtvolumen von annähernd 600 Mio. Euro in sieben Ländern und 22 Städten umgesetzt hat.