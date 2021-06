Mydecine nimmt am ROTH Virtual Healthcare Private Company Forum am 28. Juni teil

DENVER, 23. Juni 2021 - Mydecine Innovations Group (NEO: MYCO) (OTC: MYCOF) (FWB: 0NFA) („Mydecine“ oder das „Unternehmen“), ein aufstrebendes Biopharma- und Life Sciences-Unternehmen, das sich der Forschung, Entwicklung und Akzeptanz von alternativen Arzneimitteln natürlichen Ursprungs für den breitflächigen Einsatz widmet, gibt heute bekannt, dass Josh Bartch, CEO von Mydecine, am virtuell ausgerichteten ROTH Virtual Healthcare Private Company Forum am Montag, den 28. Juni 2021 teilnehmen wird.

Herr Bartch wird im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit dem Titel „Next Wave of Psychedelic Drug Developers“ [Die nächste Welle der Entwickler von psychedelischen Arzneimitteln] um 11 Uhr ET (17 Uhr MEZ) sprechen. Für eine Teilnahme melden Sie sich bitte hier (https://wsw.meetmax.com/webcast/roth39/register.aspx?conf=roth39&p ...) an.

Die Unternehmenspräsentation von Herrn Bartch steht auf Abruf ab 13 Uhr ET (19 Uhr MEZ) zur Verfügung. Für eine Teilnahme melden Sie sich bitte hier (https://hcwevents.com/psychedelics/) an.

Um nähere Informationen über die ROTH-Konferenz anzufordern oder ein persönliches Gespräch mit dem Management von Mydecine zu vereinbaren, kontaktieren Sie bitte KCSA Strategic Communications unter MYCE@kcsa.com.

