Anleihe-Fonds „Bonds Monthly Income“ investiert in UBM-Hybridanleihe (A3KSRC)

Der monatlich ausschüttende Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) hat zwei Transaktionen in Bezug auf Anleihen der UBM Development AG durchgeführt. Zum einen hat der Fonds seinen Gesamtbestand der 5,50%-UBM Hybridanleihe 2018/23/unendl. (WKN A19W3Z) zu 102,75% an die Emittentin und somit mit einem deutlichen Kursgewinn veräußert. Zum anderen wurde ein Teilbetrag dieser Veräußerung in die neue 5,50%-UBM Hybridanleihe 2021/26/unendl. (WKN A3KSRC) zum Kurs von 100% reinvestiert.

Sein Kollege Gerhard Mayer ergänzt: „Noch im April 2021 haben wir unsere Position in der UBM Hybridanleihe 2018 zu unter par auf zuletzt 400.000 Euro nominal aufgestockt. Nur zwei Monate später einen Verkauf zu 102,75 % umsetzen zu können, bedeutet für unsere Investoren einen echten Mehrwert. In die neue UBM Hybridanleihe 2021 haben wir 300.000 Euro investiert. Somit haben wir gleichzeitig Kapazitäten geschaffen, unsere Streuung im Gesamtportfolio noch einmal leicht erhöhen zu können.“

INFO: Das Wertpapierportfolio des Bonds Monthly Income weist derzeit einen Durchschnittskupon von etwa 6,0% bei einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren auf. Mitte Juni erfolgte die 22. Ausschüttung in Höhe von 0,25 Euro pro Fiondsanteil in Folge seit Bestehen des Fonds. Zudem konnte laut Fondsmanagement seit Fondsstart in jedem Monat stets ein höherer Ertrag als die Basis-Ausschüttung von monatlich 0,25 Euro je Anteil erwirtschaftet werden. Diese überschüssigen Erträge werden „gesammelt“ und in einer jährlichen Sonderausschüttung an die Anleger ausgeschüttet.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: UBM Development AG

Zum Thema

