Russland warnt britisches Schiff mit Schüssen und Bomben Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 23.06.2021, 13:51 | 29 | 0 | 0 23.06.2021, 13:51 | MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau zur Warnung eines britischen Kriegsschiffs im Schwarzen Meer Schüsse abgegeben und Bomben abgeworfen. Das Schiff sei am Mittwoch unweit der Halbinsel Krim drei Kilometer weit in russische Hoheitsgewässer gefahren, meldete die Staatsagentur Tass unter Berufung auf das Ministerium./haw/DP/jha



