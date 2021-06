Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Es wird nahezu durchwegs berichtet, dassSchadensersatzansprüche aufgrund des VW-Dieselskandals bereits verjährt seien.Viele Betroffene meinen daher, dass es jetzt zu spät ist, sich schadlos zuhalten. Dies ist jedoch ein Irrglaube! Dies hat aktuell erneut das LGNürnberg-Fürth mit seiner Entscheidung vom 04.06.2021, Az.: 9 0 6644/20,festgestellt. Ein durch die Nürnberger Kanzlei Dr. Hoffmann & PartnerRechtsanwälte vertretener Autobesitzer erhielt vollumfänglich Schadensersatzgemäß § 826 BGB. "Nach unserer erneut bestätigten Rechtsauffassung könnenGeschädigte daher auch im Jahr 2021 mit guten Erfolgsaussichten klagen", haltenDr. Marcus Hoffmann und Mirko Göpfert, Partner der im Verbraucherschutzrechttätigen Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte aus Nürnberg fest.Bekanntermaßen bestätigte der BGH mit Urteil vom 25.05.2020, VI ZR 252/19, dassKäufern von Dieselfahrzeugen mit EA189-Motoren Schadensersatzansprüche gegen VWwegen einer sittenwidrigen Schädigung zustehen. Damit ist die Rechtslagegrundsätzlich geklärt. "Entgegen der nahezu einhelligen öffentlichen Meinunglässt sich mit sehr guten Argumenten vertreten, dass die Ansprüche für Besitzerder Marken VW, Audi, Seat und Skoda mit Dieselmotoren des Typs EA189 auch heutenoch nicht verjährt sind, sondern weiterhin erfolgversprechend durchgesetztwerden können", stellt Rechtsanwalt Göpfert heraus.Dies hat das Landgericht Nürnberg-Fürth nunmehr erneut mit seiner aktuellenEntscheidung vom 04.06.2021, 9 O 6644/20, bestätigt. Streitgegenständlich warder berüchtigte Motor des Typs EA189. Die Klage gegen VW wurde nach Mandatierungder Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner im Jahr 2020 eingereicht, wobei es zuvorkeine verjährungshemmenden Maßnahmen gab. Insbesondere hatte sich der Klägernicht an der VW-Musterfeststellungsklage vor dem OLG Braunschweig beteiligt. Die Volkswagen AG erhob daher die Einrede der Verjährung. Hierbei verwies VW wie insämtlichen Schadensersatzprozessen pauschal auf ein "Bekanntwerden desVW-Abgasskandals" im September 2015, so dass die Ansprüche wegen derdreijährigen Verjährungsfrist angeblich bereits mit Ablauf des Jahres 2018verjährt gewesen seien.Auch in diesem Verfahren vertrat die Kanzlei Dr. Hoffmann & PartnerRechtsanwälte demgegenüber entschieden die Auffassung, dass die Mitteilungen desVW-Konzerns Ende 2015 über "Unregelmäßigkeiten" bei Dieselmotoren des Typs EA189nicht geeignet sind, die Verjährung auszulösen. Dies wurde bereits inzahlreichen durch die Nürnberger Rechtsanwälte geführten Prozessen vor dem LGNürnberg-Fürth bestätigt. Bereits in seinen Urteilen vom 27.11.2019, Az.: 9 O