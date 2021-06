Gewappnet für alle Fälle - Trisor wartet mit hochkarätigem Beirat auf

Berlin (ots) - Der Berliner Wertschließfachanbieter Trisor GmbH setzt auf

Expertise und lässt sich von erfahrenen Kapazitäten beraten. Für die Besetzung

des Beirats ernennt das Sicherheitsunternehmen ein Dreigestirn: Herbert Walter,

Werner Jantosch und Hadi Teherani.



Sichere Verwahrung von Wertgegenständen zentral an einem Ort - ein spannendes

Geschäftsmodell, das viele Herausforderungen mit sich bringt. Ob nun externe

Bedrohungen durch Überfallszenarien, Fragen zu Statik und Funktionalitäten der

Tresor-Standorte oder der Deep Dive in die Bank-Branche - Trisor sichert sich

und seine Kund:innen ab und konsultiert drei herausragende Kenner ihres Fachs.

In beratender Tätigkeit stehen diese Routiniers zur Seite:





Herbert WalterSeit 2009 ist er geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Herbert Walter &Company, einer unabhängigen Beratungsgesellschaft mit Fokus auf demFinanzsektor. Von 1983 bis 2003 arbeitete der gelernte Bankkaufmann für die Deutsche Bank Gruppe, zuletzt als Mitglied des obersten Konzernführungskreisesund weltweit Verantwortlicher für Privatkunden und den breiten Mittelstand. 2003wechselte Walter in den Holdingvorstand der Allianz SE. In dieser Funktionführte er als Vorstandsvorsitzender die Dresdner Bank AG zum Turnaround undschließlich 2008 in die Fusion mit der Commerzbank. In 2015/16 war erVorsitzender des Leitungsausschusses der Bundesanstalt fürFinanzmarktstabilisierung (FMSA).Der ehemalige Dresdner Bank-Chef erkannte früh, welche Chancen für Banken durchDigitalisierung entstehen. Lange schöpften Finanzinstitute diese nicht aus. Nunwenden sich auch klassische Banken vom stationären Filialbetrieb ab, um ihrezunehmend digital agierenden jungen Kunden nicht an Neobanken zu verlieren undKosten einzusparen. Dass gleichzeitig zur digitalen Transformation desFinanzsektors haptische Wertanlagen einen sicheren Lagerungsort benötigen,verliert Walter nicht aus dem Auge. Mit ihm verfügt Trisor über einen starkenPartner mit Insights zum Wirtschafts- und Bankwesen.Werner JantoschGeboren 1950 in Hamburg, begann Jantosch nach seinem Schulabschluss den Dienstin der Hamburger Polizei. 43 Jahre arbeitete er in dieser Organisation in vielenFunktionen, unter anderem als Polizeiwachtmeister im Streifendienst,Einsatzführer, Pressesprecher, Personalchef, Stabsleiter und schließlichPolizeipräsident. Von 2004 bis 2012 war er in diesem Amt für die HamburgerPolizei mit ihren rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verantwortlich.2010 wurde Jantosch zum Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft derPolizeipräsidenten Deutschlands gewählt. Das Amt übte er bis zu seiner