Empfehlung für Anleger: Trotz dieser Entwicklung sollten Anleger die Aktie jetzt aber nicht blind kaufen. Wir haben die CureVac-Aktie daher einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Einstiegsszenarien skizziert. Diese Analyse können Sie am heutigen Tag ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

Nach der peinlichen Schlappe in der Impfstoffentwicklung kann CureVac nun endlich wieder nach vorne schauen! Die Aktie hatte sich eigentlich bereits auf 55 Euro berappelt, bis die Amerikaner dem ganzen nochmal den Stecker gezogen haben. Nun hat sich der Kurs aber gefangen und kann wieder nach vorne schauen! Wird es hier nun richtig rund gehen?

Hier ist nun also endlich wieder richtig Feuer drin! Nachdem sich der Kurswert mehr als halbiert hatte und man gesehen hat, dass die Kursentwicklung einzig und allein auf der Impfstoff-Entwicklung fußte, kann man nun also nach vorne schauen. Der Kurs könnte schon bald wieder stärker anziehen, denn die Impfstoffforschung wurde nicht auf Eis gelegt! Es kann also weitergehen!

Wird die Impfstoffaktie von CureVac nun also wieder stabil durchstarten können? Es macht ganz offensichtlich den Anschein, wenn man die heutige Kursentwicklung betrachtet! Diese Kursaussichten machen wieder richtig Spaß. Denn gegenüber dem Vortag konnte sich der Kurswert heute bereits um 0,92 Prozent steigern. Das entspricht einem Plus von 0,45 Euro auf 49,08 Euro!

Fazit: Wie stehen die Chancen auf eine Fortsetzung des Hypes? Geht es weiter nach oben oder ist das Ende bereits erreicht? Genau um diese Fragen geht es in unserer großen CureVac-Sonderanalyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.