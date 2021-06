Druva startet das branchenweit erste MSP-Programm mit der Einfachheit, Sicherheit und Skalierbarkeit einer SaaS-Plattform

Druva Inc., der Marktführer im Bereich Cloud-Datensicherheit und -management, gab heute den Start seines neuen Programms für Managed Service Provider (MSP) bekannt. Das neue Programm und ist Teil des Druva Compass Partnerprogramms und soll MSPs dabei unterstützen, die Cloud-Transformation ihrer Kunden mit einem ausfallsicheren, vereinfachten Datensicherheitsservice zu beschleunigen.

In den letzten 12 Monaten haben Unternehmen die Verlagerung von Betriebsabläufen in die Cloud forciert und ausgeweitet. Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage von Gartner, Inc. geben 68 Prozent der weltweit Befragten an, dass ihre Unternehmen im nächsten Jahr eine Erhöhung der Ausgaben für den Bereich Cloud Computing planen.* MSPs werden zunehmend damit beauftragt, Kunden bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, die betriebliche Komplexität zu reduzieren und teure Hardware einzusparen. Die aktuellen Datenschutzangebote erfordern jedoch eine umfangreiche Infrastruktur, was MSPs dazu zwingt, Investitionen zu tätigen, komplexe Umgebungen zu managen, Verkaufszyklen zu verzögern und die operativen Margen zu schmälern.

„Kunden wechseln in rasantem Tempo in die Cloud, und Managed Service Provider sind eine wichtige Ressource für den erfolgreichen Wechsel dieser Unternehmen“, so Robert Brower, Senior Vice President of Partners and Alliances bei Druva. „Bei Druva setzen wir auf eine Cloud-First-Mentalität, mit der wir sicherstellen, dass unsere Partner über die Tools verfügen, die sie für den Erfolg benötigen. Wir haben eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Multi-Tenant-SaaS-Lösung entwickelt, die zeitraubende Prozesse zur Verwaltung der Hardware überflüssig macht und die gesamte Bereitstellung optimiert. So können sich unsere Partner darauf konzentrieren, den Service bereitzustellen und ihren Kunden sofort einen Mehrwert zu bieten, ohne sich um das Backend kümmern zu müssen.“

Das neue MSP-Programm von Druva bietet Partnern ein SaaS-basiertes Bereitstellungsmodell, das eine Zero-Touch-Onboarding-Erfahrung bietet und keine Infrastruktur erfordert, die gewartet werden muss. Stattdessen können MSPs nun Kunden bei ihrer Cloud-Reise unterstützen, während sie Verkaufszyklen beschleunigen, die Time-to-Revenue verbessern und hohe, wiederkehrende Margen beibehalten. Die speziell entwickelte Servicecenter-Konsole bietet Partnern die Möglichkeit, individuelle Service-Levels mit anpassbaren Tarifen zu managen, detaillierte Transparenz über den Speicherbedarf in den Kundenkonten zu erhalten und den Kundenstatus in Echtzeit zu überprüfen. Nur das MSP-Programm von Druva ermöglicht es Partnern, hochwertige Cloud-Berater zu werden und gleichzeitig branchenführenden Cloud-Datenschutz anzubieten.