Millionenspritze für Klimaschutzprojekte mit Künstlicher Intelligenz

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesumweltministerium will die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) in den Bereichen Klima und Umwelt bis 2025 mit zusätzlichen 150 Millionen Euro fördern. Das teilte das Ministerium nach einem entsprechenden Beschluss des Bundeskabinetts am Mittwoch mit.

Die zusätzlichen Mittel sollen etwa kleinen und mittleren Unternehmen zugutekommen, die durch den Einsatz intelligenter Technologie nachhaltiger werden wollen. Im Blick hat das Ministerium auch KI-Anwendungen, die dazu beitragen sollen, Treibhausgasemissionen zu reduzieren, ganz zu vermeiden oder ihre direkten Umweltwirkungen möglichst gering zu halten.