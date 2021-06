Vicinity Motor Corp. erhält Einnahmen in Höhe von 7,5 Millionen Dollar aus vorgezogenen Warrant-Ausübungen

VANCOUVER, BC – 23. Juni 2021 – Vicinity Motor Corp. (TSXV:VMC) (OTCQX:BUSXF) (FRA:6LG) („Vicinity Motor“, „VMC“ oder das „Unternehmen“) (ehemals Grande West Transportation Group), ein führender Anbieter von elektrischen, CNG-, Gas- und von sauberem Diesel betriebenen Fahrzeugen, gab heute den Erhalt von 7,5 Millionen Dollar aus der Ausübung von 1.924.726 Warrants seit Beginn des ersten Quartals 2021 bekannt.

Die meisten ausgeübten Warrants wurden, seit Vicinity die Vorfälligkeitsklausel für seine ausstehenden Warrants einführte, in Verbindung mit seiner Privatplatzierung vom Oktober 2020 ausgegeben. Zur Zeit dieser Pressemeldung sind keine Warrants von Vicinity ausstehend.

„Wir freuen uns, Einnahmen in Höhe von 7,5 Millionen Dollar aus diesen Warrant-Ausübungen erhalten zu haben und dadurch unsere Bilanz weiter zu stärken“, erläuterte William Trainer, Gründer und Chief Executive Officer von Vicinity Motor Corp. „Dies bezeugt den Wert, den unsere Aktionäre in unseren Zukunftsperspektiven sehen, und wir möchten ihnen für ihre anhaltende Unterstützung danken. Wir freuen uns auf die weitere Betriebstätigkeit in den kommenden Monaten, die uns dem kurzfristigen Ziel des Nasdaq-Uplistings näherbringt“.

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (TSXV: VMC) (OTCQX: BUSXF) (FWB: 6LG) ist ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Busse für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich in den USA und Kanada. Die Vorzeige-Produktlinie des Unternehmens, die Vicinity-Busse, die in Kanada einen dominanten Marktanteil aufweisen, werden von den erstklassigen Fertigungspartnern des Unternehmens in Kanada oder in der Buy America Act-konformen Montageanlage des Unternehmens im US-Bundesstaat Washington hergestellt. Der innovative Vicinity Lightning-Elektrobus des Unternehmens, der durch ein strategisches Tier-1-Lieferabkommen für Batterien und Bestandteile mit BMW ermöglicht wird, soll den globalen Übergang zu nachhaltigeren Transportmitteln in den privaten und öffentlichen Märkten auf den Weg bringen. Weitere Informationen und Produkteinzelheiten erhalten Sie unter https://vicinitymotorcorp.com.