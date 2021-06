Palladium One durchteuft 7,4 % NiÄq (164 Pfund/Tonne) auf 4,5 m, einschließlich 10,2 % NiÄq (224 Pfund/Tonne) auf 1,7 m, im Nickel-Kupfer-Projekt Tyko in Ontario (Kanada)

- Die Kontinuität der Nickel-Kupfer-Mineralisierung entlang einer Streichlänge von 350 Metern in Oberflächennähe bestätigt.

- 10,2 % NiÄq (224 Pfund/Tonne) auf 1,7 Metern, enthalten in 7,4 % NiÄq (164 Pfund/Tonne) auf 4,5 Metern, ab 5 Metern im Bohrloch (TK21-035), obere Platte

- 8,8 % NiÄq (193 Pfund/Tonne) auf 0,5 Metern, enthalten in 5,8 % NiÄq (127 Pfund/Tonne) auf 2,5 Metern, ab 98 Metern im Bohrloch (TK21-040), \untere Platte

- 8,3 % NiÄq (182 Pfund/Tonne) auf 1,7 Metern, enthalten in 6,0 % NiÄq (131 Pfund/Tonne) auf 2,4 Metern, ab 130 Metern im Bohrloch (TK21-041), untere Platte

- Der aktuelle Nickelpreis beträgt etwa 8,00 USD pro Pfund

23. Juni 2021 - Toronto, Ontario - Palladium One Mining (‚Palladium One“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: PDM, FWB: 7N11, OTC: NKORF) gibt heute bekannt, dass die endgültigen Ergebnisse aus dem Phase-II-Bohrprogramm aus dem Zielgebiet Smoke Lake im Nickel-Kupfer-Projekt Tyko eingegangen sind. Die Ergebnisse umfassen magmatische Massivsulfidabschnitte von bis zu 10,2 % Nickeläquivalent („NiÄq“) (224 Pfund/Tonne) (23,7 % Kupferäquivalent) auf 1,7 Metern, enthalten in einem Abschnitt von 4,5 Metern mit 7,4 % NiÄq (164 Pfund/Tonne) (17,4 % Kupferäquivalent).

Diese Ergebnisse ergänzen die letzte Woche angekündigten Ergebnisse von 9,5 % NiÄq (210 Pfund/Tonne) (22,3 % Kupferäquivalent) auf 1,7 Metern, enthalten in 5,0 Metern mit 6,0 % NiÄq (131 Pfund/Tonne) (13,9 % Kupferäquivalent) (siehe Pressemeldung vom 17. Juni 2021).

Das Phase-II-Bohrprogramm dient der Prüfung der Kontinuität der elektromagnetischen („EM“) Maxwell-Platten im Einfallwinkel, die im Anschluss an das im 4. Quartal 2020 absolvierte Phase-I-Bohrprogramm modelliert wurden.

Insgesamt wurden 14 Bohrlöcher absolviert. Elf der Bohrlöcher durchschnitten massive und/oder semi-massive Sulfidmineralisierungen in der Zone Smoke Lake, die zuvor bis zu 9,9 % Nickeläquivalent (NiÄq) (23 % Kupferäquivalent, 30,1 g/t Goldäquivalent*) (8,1 % Ni, 2,9 % Cu, 0,61 g/t Pd, 0,71 g/t Pt und 0,02 g/t Au) auf 3,8 Metern geliefert hatten (siehe Pressemeldung vom 19. Januar 2021).

President und CEO Derrick Weyrauch meint dazu: „Smoke Lake liefert nach wie vor Sulfid-Nickelgehalte, die zu den höchsten weltweit zählen. Unser Hauptaugenmerk ist weiterhin darauf gerichtet, die Quelle der remobilisierten Massivsulfidmineralisierung ausfindig zu machen. Die Feldarbeiter wurden mobilisiert und die Sommer-Explorationssaison hat begonnen. Wir sind vorsichtig optimistisch, dass es auf dem 200 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiet Tyko weitere hochgradige Nickelzonen vom Smoke Lake-Typ geben könnte.“

Das wichtigste Ergebnis des Phase-II-Bohrprogramms war die Ausdehnung der Streichlänge auf 350 Meter sowie die Verbindung der hochgradigen Massivsulfidmineralisierung zwischen dem „oberen Leiter“ und dem „unteren Leiter“ (siehe Bohrloch TK21-034, welches 6,0 % NiÄq auf 5,0 Metern lieferte; Abbildung 1 und 2).

Das Phase-II-Bohrprogramm lässt eine durchgängige längliche Linse aus hochgradiger Sulfidmineralisierung erkennen, die sich nach Westen neigt und nach Nordwesten abfällt. Anzumerken gilt insbesondere, dass die Sulfidmineralisierung remobilisiert und in das Tonalit-Muttergestein ‚injiziert‘ zu sein scheint, wobei sie die Schieferung im Tonalit durchschneidet und gut gerundete Tonalit- Hornblendit-Klasten mit Biotitalteration enthält.

Es wurden insgesamt 14 Bohrlöcher über 1.370 Meter niedergebracht, bevor ein signifikanter Ausfall des Bohrgeräts und das frühzeitige Einsetzen der Frühlingswitterungsbedingungen die Aussetzung des Bohrprogramms erforderlich machten. Die Bohrungen sollen wieder aufgenommen werden, sobald die elektromagnetische VTEMmax-Flugmessung durch Geotech und das Sommer-Feldprogramm abgeschlossen sind.

VTEMmax-Messung über 200 Quadratkilometer

Die Firma Geotech wurde damit beauftragt, ihr VTEMmax-Flugsystem (Versatile Time Domain Electromagnetic) einzusetzen, um zusätzliche EM-Ziele wie Smoke Lake auf dem gesamten 200 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiet Tyko zu ermitteln.

Die Messung umfasst mehr als 3.000 Linienkilometer auf eng beieinander liegenden (100 Meter) Fluglinien. Obwohl die EM-Anomalie Smoke Lake ursprünglich am Ende einer Messung aus den 1980er-Jahren entdeckt wurde, wurden südlich von Smoke Lake keine EM-Messungen durchgeführt, obwohl es in diesem Gebiet ein weiteres Nickel-Kupfer-Vorkommen (Shabotik, mit bis zu 1,0 % Ni, siehe Pressemeldung vom 19. August 2019) gibt.

Zur Verifizierung der ermittelten VTEMmax-Anomalien und der Erweiterung der Wissensbasis über das größere Gebiet Smoke Lake und andere ausgewählte Bereiche erfolgte die Mobilisierung für ein Sommerprogramm, das Kartierungen, Prospektionen und Bodenprobenahmen beinhaltet. Der überwiegende Großteil des Projekts Tyko wurde bisher nur wenig bis gar nicht erkundet oder war nicht Gegenstand von Kartierungen durch die Regierung.

Tabelle 1: Ergebnisse der Phase-II-Bohrungen 2021 in der Zone Smoke Lake bei Tyko

Bohrloch von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) NiÄq % CuÄq % AuÄq g/t* Ni % Cu % Co % PGE g/t (Pd+Pt+Au) Pd g/t Pt g/t Au g/t TK21-029 30,4 37,0 6,6 3,97 9,25 12,29 3,08 1,59 0,04 0,56 0,30 0,25 0,01 inkl. 31,1 34,1 3,1 7,80 18,21 24,07 6,22 2,77 0,08 1,10 0,61 0,48 0,02 inkl. 31,1 33,3 2,2 8,65 20,19 26,52 7,13 2,51 0,09 1,29 0,72 0,55 0,02 inkl. 31,1 32,0 0,9 9,05 21,12 27,38 7,90 1,52 0,11 1,30 0,75 0,53 0,02 TK21-030 45,0 59,2 14,1 2,21 5,15 6,79 1,76 0,71 0,03 0,38 0,16 0,22 0,01 inkl. 45,0 48,5 3,5 6,97 16,27 21,35 5,68 2,19 0,08 0,89 0,45 0,42 0,02 inkl. 46,4 47,6 1,1 7,72 18,02 23,14 6,93 0,97 0,09 0,91 0,52 0,37 0,02 Und 58,2 59,2 1,0 4,43 10,33 13,73 3,38 0,93 0,12 1,95 0,58 1,35 0,02 inkl. 58,2 58,8 0,6 5,88 13,72 18,21 4,49 1,12 0,17 2,75 0,78 1,95 0,03 TK21-031 41,9 44,6 2,7 3,88 9,05 12,15 2,88 1,78 0,04 0,70 0,34 0,33 0,03 inkl. 42,4 44,0 1,6 6,32 14,74 19,75 4,73 2,84 0,07 1,08 0,55 0,51 0,02 inkl. 42,8 44,0 1,2 8,09 18,88 25,23 6,13 3,48 0,09 1,37 0,68 0,66 0,02 TK21-032 63,4 69,8 6,5 1,82 4,24 5,77 1,29 0,91 0,02 0,47 0,22 0,24 0,00 inkl. 63,4 67,6 4,2 2,49 5,81 7,91 1,76 1,25 0,03 0,65 0,31 0,33 0,01 inkl. 65,7 66,1 0,4 4,91 11,45 15,00 4,02 1,10 0,05 1,54 0,47 1,06 0,01 TK21-033 55,4 72,0 16,6 1,20 2,81 3,75 0,92 0,50 0,01 0,21 0,10 0,11 0,00 inkl. 61,5 68,0 6,5 2,55 5,95 7,91 1,97 1,02 0,03 0,42 0,20 0,22 0,00 inkl. 66,3 68,0 1,8 6,58 15,36 19,69 5,91 0,84 0,06 0,94 0,39 0,55 0,01 inkl. 67,7 68,0 0,4 9,32 21,75 27,99 8,32 1,43 0,08 1,04 0,62 0,42 0,01 TK21-034 66,3 73,0 6,7 4,57 10,67 14,30 3,42 2,05 0,05 0,81 0,39 0,40 0,01 inkl. 66,3 71,3 5,0 5,95 13,88 18,57 4,47 2,62 0,06 1,06 0,51 0,53 0,02 inkl. 66,3 68,8 2,5 8,42 19,65 26,18 6,45 3,52 0,08 1,37 0,67 0,68 0,02 inkl. 66,3 68,0 1,7 9,54 22,26 29,46 7,50 3,51 0,09 1,64 0,73 0,88 0,02 inkl. 67,5 68,0 0,5 9,81 22,89 29,92 8,12 2,95 0,09 1,17 0,57 0,58 0,02 TK21-035 4,9 9,3 4,5 7,45 17,38 22,98 5,89 2,70 0,08 1,06 0,54 0,50 0,02 inkl. 4,9 8,9 4,1 8,15 19,01 25,13 6,45 2,95 0,09 1,16 0,60 0,54 0,02 inkl. 4,9 8,2 3,3 9,15 21,34 28,05 7,44 2,82 0,11 1,31 0,68 0,61 0,02 inkl. 6,0 7,7 1,7 10,17 23,73 30,51 9,09 1,23 0,13 1,34 0,73 0,59 0,02 inkl. 7,1 7,7 0,7 11,85 27,64 35,54 10,6 1,47 0,14 1,57 0,85 0,70 0,02 TK21-036 No Significant Assays, drilled ahead of the sulphide lens TK21-037 1,7 10,4 8,7 0,26 0,61 0,82 0,18 0,14 0,01 0,03 0,01 0,02 0,00 inkl. 9,8 10,4 0,7 0,95 2,21 3,01 0,66 0,51 0,02 0,17 0,10 0,07 0,00 TK21-038 4,3 8,0 3,8 3,06 7,14 9,67 2,18 1,66 0,03 0,47 0,28 0,18 0,01 inkl. 4,3 6,3 2,1 5,16 12,04 16,33 3,66 2,84 0,06 0,78 0,48 0,29 0,02 inkl. 4,8 5,5 0,7 7,82 18,24 23,87 6,62 1,65 0,11 1,19 0,77 0,40 0,03 TK21-039 106,6 112,5 5,9 1,39 3,25 4,50 0,86 0,97 0,02 0,30 0,15 0,14 0,01 inkl. 106,6 108,0 1,5 2,75 6,43 8,96 1,66 2,04 0,05 0,56 0,30 0,26 0,01 inkl. 106,6 107,2 0,6 3,92 9,14 12,33 2,87 1,53 0,10 0,90 0,47 0,42 0,02 TK21-040 98,3 100,8 2,5 5,75 13,43 17,70 4,72 1,63 0,05 1,08 0,58 0,48 0,02 inkl. 98,3 98,8 0,5 8,77 20,47 26,34 7,98 0,45 0,11 1,72 0,91 0,78 0,03 TK21-041 130,4 132,8 2,4 5,96 13,91 18,45 4,74 1,97 0,07 1,15 0,60 0,52 0,02 inkl. 131,2 132,8 1,7 8,28 19,31 25,53 6,65 2,60 0,09 1,52 0,78 0,71 0,03 TK21-042 123,1 127,0 4,0 2,58 6,02 8,03 1,96 1,07 0,03 0,49 0,21 0,20 0,08 inkl. 123,1 124,9 1,9 4,85 11,31 14,92 3,87 1,73 0,05 0,59 0,32 0,26 0,01 inkl. 123,1 123,7 0,6 6,37 14,86 18,88 5,71 1,22 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 TK21-043 135,0 135,4 0,4 0,77 1,81 2,65 0,35 0,78 0,01 0,35 0,17 0,16 0,03

(1) Die gemeldeten Mächtigkeiten sind „gebohrte Mächtigkeiten“, keine wahren Mächtigkeiten.

(2) * Goldäquivalent (AuÄq) wird zu Vergleichszwecken unter Verwendung der folgenden aktuellen Spot-Preise berechnet: 8 USD pro Pfund Nickel, 4,40 USD pro Pfund Kupfer, 19 USD pro Pfund Kobalt, 2.700 USD pro Unze Palladium, 1.150 USD pro Unze Platin, 1.900 USD pro Unze Gold.

(3) ** Die kursiven, farblich hinterlegten Ergebnisse wurden bereits veröffentlicht. Siehe Pressemeldung vom 17. Juni 2021.

Abbildung 1. Lageplan von Smoke Lake mit EM-Leiter-Platten und Bohrlöchern aus den Jahren 2020 und 2021 über einer ersten vertikalen magnetischen Karte.

Abbildung 2. Querschnitt durch Smoke Lake, der die Kontinuität der Massivsulfidmineralisierung von den oberen zu den unteren EM-Platten zeigt.

Abbildung 3. Grobkörnige Pentlandit-„Augen“ in Massivsulfid aus Bohrloch TK21-035. Diese einzelne Probe lieferte 11,9 % NiÄq (10,60 % Ni, 1,47 % Cu, 0,14 % Co, 0,85 g/t Pd, 0,70 g/t Pt, 0,02 g/t Au).

*Nickeläquivalent („NiÄq“) und Kupferäquivalent („CuÄq“)

Die Nickel- und Kupferäquivalente werden unter Verwendung der folgenden Preise berechnet: 1.100 USD pro Unze Palladium, 950 USD pro Unze Platin, 1.300 USD pro Unze Gold, 6.614 USD pro Tonne (3,00 USD pro Pfund) Kupfer, 15.432 USD pro Tonne (7,00 USD pro Pfund) Nickel und 30.865 USD pro Tonne (14 USD pro Pfund) Kobalt. Diese Berechnung stimmt mit den Rohstoffpreisen überein, die in der NI 43-101-Ressourcenschätzung von Kaukua vom September 2019 des Unternehmens verwendet wurden.

QA/QC

Das Phase-II-Bohrprogramm wurde unter der Aufsicht von Neil Pettigrew, M.Sc., P. Geo., Vice President of Exploration und Director des Unternehmens, durchgeführt.

Die Bohrkernproben wurden von den Mitarbeitern des Unternehmens mit einer Gesteinssäge geteilt, wobei die Hälfte in einer Kernbox aufbewahrt wurde. Die Bohrkernproben wurden von Mitarbeitern des Unternehmens von der Kernbearbeitungseinrichtung zum Labor von Actlabs in Thunder Bay (Ontario) transportiert. Actlabs ist ein akkreditiertes Labor und ist ISO-konform (ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017). Die PGE-Analyse wurde mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit einem ICP-MS- oder ICP-OES-Abschluss durchgeführt. Multi-Element-Analysen, einschließlich Kupfer und Nickel, wurden mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses unter Verwendung von 0,25 Gramm mit einem ICP-MS- oder ICP-OES-Abschluss durchgeführt.

Zertifizierte Standards, Leerproben und zerkleinerte Duplikate werden dem Probenstrom in einer Rate von einer QA/QC-Probe pro 10 Kernproben beigefügt. Die Ergebnisse werden zum Zeitpunkt des Imports auf Akzeptanz analysiert. Alle Standards, die mit den Ergebnissen in dieser Pressemitteilung in Zusammenhang stehen, wurden innerhalb der definierten Grenzen des verwendeten Standards als akzeptabel eingestuft.

Über das Ni-Cu-PGE-Projekt Tyko

Das Ni-Cu-PGE-Projekt Tyko befindet sich etwa 65 Kilometer nordöstlich von Marathon Ontario, Kanada. Tyko ist ein Nickel-Kupfer-Projekt (Verhältnis 2:1) im Frühstadium mit hohem Sulfidanteil; die jüngsten Bohrabschnitte in Bohrloch TK-20-023 ergaben bis zu 9,9 % NiÄq auf 3,8 Metern (8,1 % Ni, 2,9 % Cu, 1,3 g/t PGE).

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Neil Pettigrew, M.Sc., P. Geo., Vice President of Exploration und ein Director des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und verifiziert.

Über Palladium One

Palladium One Mining Inc. ist ein Unternehmen im Explorationsstadium, das sich auf die Entdeckung von "Green Energy Meals" (Metalle für saubere Luft) konzentriert. Das Unternehmen besitzt vier distriktgroße Platingruppenelement (PGE)-Kupfer-Nickel-Lagerstätten in Finnland und Kanada Das am weitesten fortgeschrittene Projekt des Unternehmens, das Projekt Läntinen Koillismaa (oder Projekt LK), ist ein palladiumdominiertes Projekt mit Platingruppenelementen, Kupfer und Nickel. Es befindet sich im nördlichen Zentrum von Finnland, das vom Fraser Institute unter die weltweit führenden Länder auf dem Gebiet der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten gereiht wird. Die Explorationsaktivitäten bei LK sind auf die Sulfidversprengungen entlang einer 38 Kilometer langen vielversprechenden basalen Kontaktzone gerichtet und zielen auf den Ausbau einer bereits bestehenden NI 43-101-konformen obertägigen Ressource ab.

