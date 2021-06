Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DZ BANK stuft Siemens Energy auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat Siemens Energy mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 32 Euro je Aktie in die Beobachtung aufgenommen. Bei aktueller Bewertung sei die Siemens-Abspaltung attraktiv, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Mittwoch …