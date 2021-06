Varta – neuer Trade…

Liebe Leser,

auch wenn es jetzt wohl etwas kühler wird in Deutschland, geht es an den Börsen weiterhin heiß her. Die Varta Aktie bietet aktuell bei hoher Volatilität spannende Investmentmöglichkeiten. Geht die Rallye nach einem kurzen Rücksetzer weiter oder kommt eine große Korrektur? Sowohl auf unserer HOT-List als auch im Optionsscheindienst nutzen wir JETZT neue Papiere und haben 2 frische Empfehlungen!

Mehr zu unseren Depots, Modulen und Ideen für die Varta auf folgender Seite: Börsendienst.

Die Sommermonate sind normalerweise eher ruhiger an den Finanzmärkten, da die Nachrichtenlage auch dünner wird. Das heißt jedoch nicht, dass wir nicht für euch da sind. Gerade jetzt gilt es, sein Depot zu durchleuchten und mal einen kleinen Crashtest vorzunehmen. Was passiert mit meinem Portfolio, wenn der DAX auf 14000 korrigiert? Scheint die Sonne dann immer noch oder fällt der Sommer dann sprichwörtlich ins Wasser? Für diese Fälle nehmen wir euch an die Hand und bieten und vor allem erklären sinnvolle Absicherungen, die wir dann in unseren Depots 1:1 umsetzen. Wir maßen uns nicht an zu wissen wo der DAX im September steht. Aber wir geben euch das notwendige Handwerkszeug, um für jedes Szenario gewappnet zu sein. Und darauf kommt es unserer Meinung nach an.

Gerade jetzt sind Absicherungen günstig. Hierzu stehen Turbo Bears, Discount-Puts, klassische Puts oder Reverse-Bonus Zertifikate zur Auswahl. Jedes Produkt hat Vor- und Nachteile und vor allem besitzt jede(r) unserer Leser eine ganz eigene Risikobereitschaft. Dies alles erklären wir euch in unserem Börsendienst. Wir begleiten euch durch jede Rallye, jede Korrektur oder auch jeden Crash, suchen euch die passenden WKNs heraus und erklären euch die Chancen und Risiken. Und vor allem möchten wir euch zeigen, wie auch in seitwärts laufenden Märkten schöne Renditen zu erzielen sind. So wird es ein schöner Sommer; ganz abgesehen vom Wetter