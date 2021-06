Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Kombination von Immobilienentwicklung und -betrieb- Kurze Laufzeit von 5 Jahren- Attraktive MarktnischeStudentenapartments sind gefragt. Die Nachfrage nach geeignetem Wohnraum fürStudenten übersteigt das Angebot in den Studentenstädten seit jeher deutlich undwird es angesichts wachsender Studentenzahlen und der weiter zunehmenden Zahlinternationaler Studenten in Deutschland auch in den kommenden Jahrenübersteigen. Mit dem von der ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH, München,aufgelegten Immobilien-AIF "edira Campus one" bietet die edira Gruppe Anlegerndie Investition in diesen Markt, mit einer Kombination aus Projektentwicklungund Bewirtschaftung, bei einer überschaubaren Laufzeit von nur fünf Jahren.Die edira Gruppe hat hierzu bereits zwei geeignete Objekte mit insgesamt 490Wohneinheiten erworben, die einer Vollsanierung unterzogen werden. Darüberhinaus soll in ein neu zu errichtendes Studentenwohnheim investiert werden,welches nach Fertigstellung ca. 200 Wohneinheiten ausweisen wird. NachBeendigung der Bau - bzw. Umbaumaßnahmen wird bis zum Verkauf der Objekte ineine Betriebsphase übergegangen. Das Zielvolumen des Fonds beträgt 20 Mio. Euro,sodass weitere Projekte und Objekte folgen sollen. Die Auswahl der Projekte unddie Umsetzung der Bau- und Umbaumaßnahmen wird durch die Crosslane PropertyGroup realisiert, die seit über zwölf Jahren bereits mehr als 30 Bauvorhaben miteinem Gesamtvolumen von annähernd 600 Mio. Euro in sieben Ländern und 22 Städtenumgesetzt hat.Die Bewirtschaftung übernimmt der auf Studentenwohnheim-Konzepte spezialisierteProperty Manager Prime Student Living. Dem Konzept von Prime liegt eineAll-inclusive-Miete zugrunde, die alle Neben- und Internetkosten,