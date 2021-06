Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

JPMORGAN belässt SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Der Verkauf der Hälfte des Anteils an der britischen Phoenix sei leicht positiv, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Mittwoch …