JPMORGAN belässt TELEFONICA SA auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Telefonica von 3,00 auf 3,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Portfolioumbau der Telefongesellschaft sei gelungen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Starker Wettbewerbsdruck in der Heimat und die hohe Bewertung sprächen aber gegen die Aktie. /mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2021 / 00:27 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2021 / 04:04 / BST