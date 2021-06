JPMORGAN belässt Relx auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Relx von 2026 auf 2050 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Analyst Daniel Kerven stockte seine Wachstumsschätzungen für den Fachverlag und Datenbankanbieter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf. Die Aktie weise einen merklichen Bewertungsabschlag zu denen der Wettbewerber auf./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2021 / 00:30 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2021 / 02:28 / BST