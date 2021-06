Der Batteriekonzern Varta hat sich Porsche als Kunden geschnappt. Geht es nach der w:o Community, war das erst der Anfang. Die Aktie kletterte nach der Meldung auf rund 146 Euro, ehe die Korrektur einsetzte.

Ask 0,55

Ask 0,55

Ask 0,51

Ask 0,51

Im vergangenen Jahr liefen bei Porsche rund 272.000 Fahrzeuge vom Band. Ohne Corona hätten es womöglich schon 300.000 sein können, wie der Porsche-Chef Oliver Blume bereits im Frühjahr mitteilte. Bis zum Jahr 2025 sollen laut interner Planungen schon die Hälfte aller gebauten Sportwagen elektrisch sein. Das Joint Venture mit dem Zellspezialisten Customcells dürfte für diese ambitionierten Ziele wohl nicht ausreichen. Die geplante Fabrik in der Nähe des Porsche-Stammsitzes Stuttgart-Zuffenhausen soll lediglich eine Kapazität von 100 Megawattstunden im Jahr haben, was Batteriezellen für 1.000 Fahrzeuge gleichkommt. Mit welchen Partnern die VW-Tochter ihre Projekte realisieren will, ist Stand jetzt noch unklar.

Unklar ist auch, wen Varta noch alles als Kunden für seine V4Driva-Batterie gewinnen kann. Für so manchen User steht Daimler ganz oben auf dem Zettel – ein Stimmungsbild aus dem Varta-Forum auf wallstreet:online:

klausdergrosse: „Was soll ich schreiben? Es kommen im Laufe des Jahres noch mehr positive Meldungen. Bevor es keinen heftigen Sprung nach oben macht, werde ich nichts verkaufen! Ich bin zufrieden! Lasst erst mal die Produktion der V4Drive-Batterie anlaufen – dann sehen wir weiter. Ich sehe noch sehr viel Potential nach oben (auf längere Sicht)! Good luck!“

Malecon: „Varta wird zum Porsche unter den Batterieherstellern.“

brian_mp: „Die erste Katze ist also mal aus dem Sack. Varta wird Zellenlieferant bei Porsche. Das Joint Venture mit Customcells aus Tübingen scheint einen komplett anderen Fokus zu haben, da die Werte dieser Batterien (15min Ladung) teilweise schlechter sind als die der V4Drive. Da wird es technisch aber sicher noch andere Überlegungen geben (ich habe davon ja keine Ahnung und die Batterie kann sich in der Entwicklung ja noch verbessern). Fakt ist aber: Eine existierende V4Drive kann in zwei bis drei Jahren den Vorsprung auf solche Entwicklungen ebenfalls nochmal ausbauen.“

Soundcheck: „Ich gehe ganz stark davon aus, dass auch im Fall Daimler Varta als Partner und Batteriezellenproduzent involviert werden wird (wer denn sonst?). Denn Varta ist das einzige Unternehmen in Deutschland, das nachgewiesenermaßen mit der V4Drive eine Superzelle entwickelt und gebaut hat und damit eine ganz starke Marktposition innehat!“

Worelan: „So sehe ich das auch. Es läuft darauf hinaus, dass man sich um die Varta-Akkus reißen wird, weil kein anderer (in Europa) zurzeit eine vergleichbare Zelle anbieten kann, sondern nur von geplanten Fabriken die Rede ist. Vartas Fabrik ist fast fertig! Deshalb verstehe ich das anhaltende Gejammere nicht, Varta müsse einen Autohersteller melden! Es werden mehrere sein!

tarossa: „Lange wurde nur von einem angeblichen Autohersteller gesprochen. Jetzt hat Varta mit Porsche gleich das Premiumsegment erwischt. Die Stückzahlen sind zwar nicht all zu hoch, aber das ist jetzt einfach ein Einstieg in das Segment und muss zwangsläufig zu einer Neubewertung führen.“

RealJoker: „Definitiv gut, dass ein namhafter Hersteller bekannt gegeben wurde. Wird als Türöffner wirken für andere.“

Bis zum nächsten Börsengeflüster,

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion