Maritime Resources mit neuen Bohrdaten von Hammerdown!

Maritime Resources hat neueste Bohrergebnisse von seinen Projekten Hammerdown und Whisker Valley in Neufundland vorgelegt. Dabei stießen die Bohrteams auf hohe Goldgrade nahe der Oberfläche.

Maritime Resources hat für dieses Jahr ein 40.000 Meter großes Bohrprogramm aufgelegt. Mit zwei Geräten werden derzeit die Mineralisierungszonen auf den Projekten Hammerdown und Whisker Valley in der kanadischen Provinz Neufundland untersucht. Nun legte das Unternehmen neue Bohrdaten für die Zonen Orion und Orion North vor und traf auf hohe Goldgrade nahe der Oberfläche. Bohrloch BB-21-170 wies beispielsweise 12,43 g/t Gold und 2,15 g/t SIlber über 1,20 Meter auf. Alle vorgelegten Ergebnisse finden Sie an dieser Stelle .

Maritime Resources: Minenbau startet in diesem Jahr

Das laufende Explorationsprogramm dient dazu, die Ressource auf den Projekten zu erhöhen. Im Fokus von Maritime Resources steht 2021 allerdinsg der Start des Minenbaus auf dem Hammerdown-Projekt. In den vergangenen 15 Monaten hat man bereits eine Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) veröffentlicht, die Exploration vorangetrieben, mit Nugget Pond eine Verarbeitungsanlage gekauft und die Freigabe durch die zuständige Umweltbehörde erhalten. Geplant ist, dass in den ersten fünf Produktionsjahren jeweils 69.500 Unzen Gold abgebaut werden. Legt man einen Goldpreis von 1.800 Dollar zu Grunde, dann würde Maritime Resources im ersten vollen Produktionsjahr rund 125 Mio. US-Dollar einnehmen. Dem steht aktuell ein Börsenwert von rund 81 Mio. CAD, also umgerechnet etwa 65 Mio. US-Dollar, gegenüber. Die Analysten von Cormark haben ein Kursziel von 0,30 CAD für die Maritime-Aktie ausgegeben. Diese hatte jüngst die Marke von 0,20 CAD überschritten, gab aber nach dem Rückgang beim Goldpreis kräftig nach. Dies bietet Anlegern die Chance, hier günstiger einzusteigen.

Aktieninfo Maritime Resources

ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA57035U1021 / MAE

Aktienkurs: 0,19 CAD

Börsenwert: 81 Mio. CAD

Aktienzahl (voll verwässert): 426,7 Mio.

davon Optionen/Warrants: 21,1 Mio. | 7,2 Mio. (3,1 Mio. zu 0,15 C$ bis August 2022; 4,1 Mio. zu 0,18 C$ bis März 2023)

Working Capital: 11,5 Mio. C$

Schulden: keine

Analysten: Cannacord Genuity (Buy, Kursziel 0,30 C$); iA Securities (Buy, Kursziel 0,30 C$)

Top-Anteilseigner: Dundee Goodman Merchant Partners, Sprott Capital Partners, Sprott Asset Management, Tembo Capital, 1832 Asset Management, EDE Asset Management, Crescat Capital