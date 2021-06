G20-Staaten wollen Maßnahmen für gerecht bezahlte Arbeit für Frauen

CATANIA (dpa-AFX) - Die Arbeitsminister der 20 führenden Wirtschaftsnationen (G20) haben am Abschlusstag ihres Treffens über bessere Arbeitsbedingungen und gerechte Löhne für Frauen diskutiert. "Menschen, der Planet und Wohlstand sind die Themen in Zentrum der italienischen G20-Präsidentschaft", twitterte Italiens Arbeitsminister Andrea Orlando am Mittwoch in der sizilianischen Stadt Catania auf Sizilien. Italien hat derzeit den G20-Vorsitz.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) betonte, die Pandemie habe Frauen in den G20 beruflich viel stärker getroffen als Männer. Durch Corona sei der Blick verstärkt etwa auf die Pflegeberufe gefallen, in denen besonders viele Frauen arbeiteten, in denen die Arbeitsbedingungen jedoch schlecht seien. "Wir müssen dieses Problem dringend angehen", erklärte Heil, der für das G20-Treffen nach Catania reiste.

Die G20-Arbeitsminister vereinbarten dem Bundesministerium für Arbeit zufolge Maßnahmen für mehr, bessere und gerecht bezahlte Arbeit für Frauen. Außerdem wollen sie die internationale Zusammenarbeit stärken, um menschenwürdige Arbeit für alle Beschäftigten entlang globaler Lieferketten sicherzustellen.