Weßling (ots) - Natural Branding: Im Kampf gegen Plastik hilft der blaue Laser



Er bietet Lebensmittelindustrie und Händlern eine sichere und nachhaltige

Markierungsvariante mit positivem Co2 Footprint



Supermarktketten haben bekanntlich den Plastiktüten den Kampf angesagt, aber in

Sachen Verpackung von Lebensmitteln lässt sich der Einzelhandel Zeit. Warum

eigentlich? Mehrere Bedürfnisse konkurrieren hier miteinander. Zum einen wollen

vor allem Singles immer kleinere Portionen, was zu mehr Verpackung führt und es

gibt viele Händler, die hinsichtlich Haltbarkeit und Schutz am Plastik

festhalten. Nur der Druck der Verbraucher steigt, denn sie legen immer mehr Wert

auf lose Ware, um den Verpackungsirrsinn in Deutschland endlich zu stoppen und

die Erde vor weiterer Verschmutzung zu schützen.







Salatgurken in Plastik eingeschweißt sind. Ein Anachronismus! Ein Affront gegen

den gesunden Menschenverstand? Bereits 2018 hat die Ocean Care in der Schweiz

mit einer Petition gegen Plastik bei Bio-Ware den großen Lebensmittelhändlern

ein Versprechen abgerungen, dies zu ändern. "Es ist erfreulich, dass der Anteil

an Plastikverpackungen bei vier der untersuchten Schweizer Anbieter

zurückgegangen ist. Coop reduzierte die Plastikverpackungen um 7,7 %, Aldi

gelang ein Rückgang von 8 % und Lidl erreichte 8,7 %". Dies bestätigt die

Statistik der Organisation, die sich dem Leben im Meer verschrieben hat, aus dem

Jahr 2019. Und das ist unter anderem einer innovativen Technologie geschuldet,

die quasi wie ein Laser-Tattoo wirkt: Das "Natural Branding". Das Verfahren

bietet gerade für Bio-Obst und Gemüse eine wirksame ökologische, schnelle,

flexible, vielfältige und sichere Alternative zur Markierung von Lebensmitteln

und das sogar nach EU-Standard.



Beim Natural Branding-Verfahren entfernt ein Laser, gesteuert durch eine

Ablenkeinheit, die oberste Pigmentschicht der natürlichen Schale des

Lebensmittels. Das Natural Branding mit Laser kommt ohne zusätzliche Farbe aus

und imprägniert mithilfe eines gebündelten Lichtstrahls den gewünschten

Schriftzug oder das Logo des Unternehmens direkt auf das Lebensmittel. Geschieht

dies mittels blauem Laserlicht, handelt es sich um einen Kaltmarkierungsprozess,

der sehr wenig Hitze auf der Ware erzeugt. Er weist eine hohe Absorption auf,

bei guter Bearbeitungseffizienz und geringer Energieleistung. Die Methode kommt

z.B. auf Knoblauch, Zwiebeln, Nüssen, Eiern, Zitronen, Mangos oder Süßkartoffeln



