Daldrup & Söhne hat aus der Schweiz einen Auftrag für eine Geothermiebohrung erhalten. Auftraggeber sei ein regionales Schweizer Konsortium, meldet das Scale-notierte Unternehmen am Mittwoch. „Der Auftragswert liegt in Höhe eines mittleren, einstelligen Millionen-Euro-Betrags”, so Daldrup & Söhne.Der Start der Arbeiten solle im Oktober erfolgen, kündigt die Gesellschaft an. Die Bohrung werde voraussichtlich bis auf ...