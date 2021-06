Die letzten Jahre über bewegte sich Stratasys zwischen den Kursmarken von 11,99 und 30,60 US-Dollar grob seitwärts, zu Beginn dieses Jahres schossen die Notierungen unerwartet auf ein Niveau von 56,95 US-Dollar hoch. Noch im selben Quartal knallte die Aktie auf das Ausgangsniveau um 21,10 US-Dollar wieder zurück. Seit grob März dieses Jahres läuft aber wieder eine Seitwärtsphase ab, die sich allerdings in Gestalt einer inversen SKS-Formation präsentiert und dadurch bei erfolgreicher Auflösung ein mustergültiges Kaufsignal aktivieren könnte. Hierfür müsste nur noch ein Wochenschlusskurs oberhalb der dazugehörigen Nackenlinie etabliert werden.

EMA 50/200 stützen

Sobald Stratasys es per Wochenschlusskurs schafft über das Niveau von mindestens 25,00 US-Dollar zuzulegen, steigt auch die Wahrscheinlichkeit auf einen anschließenden Anstieg an das erste Ziel um 30,49 US-Dollar merklich an. Erweiterte Zielmarken sind im Bereich von 36,50 US-Dollar für das Papier auszumachen, dürften allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt in Angriff genommen werden. Scheitern Marktteilnehmer mit dem favorisierten Kaufsignal, müssten kurzzeitige Rücksetzer zurück auf den EMA 50 bei 23,19 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Darunter dürften lediglich die Junitiefs bei 20,72 US-Dollar einen weiteren Absturz der Aktie vorläufig verhindern.