JEFFERIES belässt EssilorLuxottica auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica vor einem Zwischenbericht zum zweiten Quartal von 130 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Brillen- und Luxusgüterkonzern dürfte auf operativer Ebene solide Fortschritte erzielt haben, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussichten bezüglich des Umsatzwachstums aber seien eher moderat./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2021 / 10:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2021 / 10:21 / ET





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EssilorLuxottica! Werbung Short Short Basispreis 163,74€ Hebel 12,47 Ask 1,15 Zum Produkt Long Long Basispreis 139,80€ Hebel 12,04 Ask 1,42 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.