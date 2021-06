Die Sektkorken knallen heute bei Powercell. Die Aktie liegt schließlich rund vier Prozent im Gewinn. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye?

Die übergeordnete Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Dieses wichtige Tief wurde bei 18,25 EUR markiert. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und Bären geben.

Anleger, die hingegen eher bearish eingestellt sind, können sich heute einen Baisse-Einstieg überlegen. Es gibt immerhin ordentlich Rabatt auf Puts. Allen Grund sich die Hände zu reiben haben dagegen Powercell-Aktionäre.

Fazit: Bei Powercell geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.