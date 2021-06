Die Aktie von AstraZeneca befindet sich weiter auf dem aufsteigenden Ast! Mittlerweile steht der Kurswert der Impfstoffaktie bereits wieder kurz vor der historischen Marke von 100 Euro. Dazu fehlen nur noch etwas mehr als 2 Euro! Diese könnten jedoch im Nu eingetütet werden, wenn die positiven Meldungen so weiter gehen. Hier ist was drin momentan!

Jetzt ist hier auf jeden Fall richtig Feuer drin! Die Anleger scheinen hochmotiviert, dieser Aktie weiter das Vertrauen zu schenken und sie zu neuen Höhenflügen zu pushen. Der Weg zur nächsten, großen Hürde ist nicht mehr weit, sodass auch Neueinsteiger sich von diesem Wertpapier noch eine Menge erhoffen dürfen. Jetzt geht’s hier richtig rund, das merkt man!

Wird sich dieser Trend nun also in diesem Ausmaß fortsetzen können? AstraZeneca macht momentan richtig Spaß und dringt zu neuen Ufern vor. Der Kurswert hat eine unglaubliche Entwicklung genommen, die sich wahrscheinlich fortsetzen wird. Gegenüber dem Vortag kann die Aktie allein heute ein Plus von 0,65 Euro und 0,63 Prozent erzielen. Das sorgt für einen neuen Kurswert von 97,83 Euro!

Fazit: Kann AstraZeneca jetzt wieder in die Höhe schießen?