ARGAN réalise une extension de sa plateforme logistique de Croissy-Beaubourg pour la porter de 12 000 à 18 300 m²

ARGAN, foncière spécialisée dans le développement et la location d’entrepôts PREMIUM, signe un BEFA de 6 300 m² et achève ainsi le développement de son parc logistique de Croissy-Beaubourg constitué de deux bâtiments pour une surface globale de 42 000 m².

C’est sur un bâtiment de 12 000 m², livré en 2000 et entièrement loué à L’OREAL, que le chantier d’extension d’une cellule de 6 300 m² a démarré fin mai. Un nouvel exploitant, INTERSURGICAL, y fera son entrée lors de la livraison attendue pour la fin du premier trimestre 2022.

INTERSURGICAL conçoit, fabrique et commercialise dans le monde entier une large gamme de dispositifs médicaux pour l'abord respiratoire.

L’extension, qui portera la surface totale du bâtiment à 18 300 m², a été conçue afin de permettre l’autonomie de chaque exploitant avec des accès dédiés donnant sur deux voies distinctes. Elle sera de plus certifiée BREEAM Very Good. INTERSURGICAL et ARGAN sont engagés dans le cadre d’un bail long terme de 9 ans fermes.

Ce nouveau chantier confirme le dynamisme de cette zone logistique, idéalement localisée au carrefour de l’autoroute A4 et de la Francilienne, où ARGAN est historiquement très présent. Cette extension marque l’achèvement d’un programme de 42 000 m² développés sur deux entrepôts et une parcelle de 8,5 hectares. Pour rappel, en 2020, ARGAN menait la restructuration lourde du site voisin de 23 500 m², aujourd’hui entièrement loué.

Calendrier financier 2021 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2021

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021





A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2020, son patrimoine représente 3 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3 Mds€ et générant 152 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr







