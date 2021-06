---------------------------------------------------------------------------

Greiffenberger AG: Hauptversammlung 2021 erfolgreich abgeschlossen

- Vergütungssystem für Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen

- Veröffentlichung positiver Umsatz- und Auftragskennzahlen per Ende Mai 2021



- Prognose für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt



- Veränderungen im Aufsichtsrat



Augsburg, 23. Juni 2021 - Vorstand und Aufsichtsrat der Greiffenberger AG haben auf der heutigen virtuellen Hauptversammlung von den Aktionären große Zustimmung erhalten. Alle zur Beschlussfassung stehenden Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen. Insgesamt waren 62,24 Prozent des eingetragenen Grundkapitals vertreten.



Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der erneuten Wahl der S&P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Augsburg, zum Abschlussprüfer, stimmte die Hauptversammlung auch dem Vergütungssystem für Vorstand und Aufsichtsrat zu.



Der Alleinvorstand der Greiffenberger AG, Herr Martin Döring hat der heutigen Hauptversammlung ebenfalls über die operative Entwicklung im Jahresverlauf 2021 berichtet. Demnach weist der Greiffenberger-Konzern per Ende Mai Bruttoumsätze von 22,7 Mio. EUR aus. Dies entspricht einem rechnerischen Plus von 20,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und einem leichtem Plus gegenüber den ersten fünf Monaten des Vorkrisenjahres 2019 (21,7 Mio.EUR). Die Umsatzerlöse entfallen ausschließlich auf den Unternehmensbereich Metallbandsägeblätter & Präzisionsbandstahl. Der kumulierte Auftragseingang beläuft sich zum 31. Mai 2021 auf 25,0 Mio. EUR nach 17,1 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum - ein Plus von 46,2 %. Der Auftragsbestand per Ende Mai 2021 beträgt 10,9 Mio. EUR nach 8,5 Mio. EUR zum 31. Dezember 2020 und liegt ebenfalls über dem Vorkrisenniveau zum 31. Mai 2019 (8,0 Mio. EUR).



Dieser sehr erfreulichen Entwicklung stehen die enormen Verwerfungen auf dem Stahl- bzw. Beschaffungsmarkt und in der weltweiten Logistik gegenüber. Die Lieferketten in der Eingangs- und Ausgangslogistik sind teilweise unterbrochen und laufen noch nicht wieder auf dem Vorkrisenniveau. Die Abarbeitung der Aufträge stellt den Greiffenberger-Konzern daher zunehmend vor große Herausforderungen, so dass die zeitnahe Realisierung der entsprechenden Umsätze nicht als gesichert angesehen werden kann. Vor diesem Hintergrund hält der Vorstand trotz Rekordauftragseingang für das Geschäftsjahr 2021 an seiner bisherigen Prognose fest, nach der auf der Ebene des Greiffenberger-Konzerns der Umsatz im laufenden Jahr das Umsatzniveau 2019 (49,1 Mio. EUR) noch nicht wieder erreichen wird und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen -1,2 Mio. EUR und +0,2 Mio. EUR (2019: +0,8 Mio. EUR) liegen soll.