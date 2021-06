Rapid Dose Therapeutics und McMaster University veröffentlichen Update zur COVID-19-Impfstoff-Forschungskooperation mit oral auflösbarer QuickStrip-Technologie

BURLINGTON, Ontario - 23. Juni 2021- Rapid Dose Therapeutics Corp. ("RDT" oder das "Unternehmen") (CSE: DOSE) und die McMaster University ("McMaster") geben bekannt, dass sie in die nächste Phase ihrer gemeinsamen Forschung für einen COVID-19-Impfstoff eintreten, der mit Hilfe der QuickStrip-Technologie von RDT oral verabreicht werden soll. Damit konnte die erste Phase des Projekts erfolgreich abgeschlossen werden.

Diese erste Phase wurde am 21. Juli 2020 durch das Forschungsteam der McMaster University unter der Leitung von Dr. Alex Adronov, PhD, Polymerexperte, begonnen. Die Studie zeigte, dass die RDT-QuickStrip-Technologie bei der Abgabe von Proteinen über die bukkale oder sublinguale Route (Streifen auf der Innenseite der Wange oder unter der Zunge platziert) wirksam ist, um eine Immunantwort hervorzurufen, was darauf hindeutet, dass sie ein idealer Kandidat für die orale Impfstoffabgabe sein könnte. Darüber hinaus stellte das Team der McMaster University fest, dass die in den QuickStrips eingearbeiteten Proteine bei 40 Grad Celsius stabil bleiben, so dass eine Kühlung nicht erforderlich ist.

"Diese präklinischen Ergebnisse, kombiniert mit den bisher analysierten Daten, unterstützen das Versprechen der QuickStrip-Technologie bei der Verabreichung von Therapeutika, einschließlich Impfstoffen, zum möglichen Schutz gegen SARS-CoV-2", sagte Dr. Mark Larché, PhD, McMaster University und leitender Immunologe des Projekts.

Dr. Adronov, Teamleiter der Untersuchung, fügt hinzu: "Mit diesen positiven Ergebnissen gehen wir zügig in die zweite Phase der Untersuchung über und erwarten, dass diese Forschung in Zukunft zu neuen Technologien in der Impfstoffverabreichung führen wird."

Das National Research Council of Canada hat dem McMaster Research Team eine erste Lieferung des SARS- CoV-2 Spike-Proteins zur Verfügung gestellt, um es in den QuickStrip für die zweite Phase des Projekts zu infundieren. Ziel ist es, das Spike-Protein über die Mundschleimhaut in Tiermodellen zu verabreichen, um eine Immunantwort zu erzeugen.

Mark Upsdell, CEO, Rapid Dose Therapeutics Corp. kommentiert: "Es war unser Ziel, die Entwicklung eines robusten, bequemen und einfach zu verabreichenden Verabreichungssystems für Impfstoffe zu perfektionieren, und wir freuen uns sehr, dass sich unsere Partnerschaft mit dem Team der McMaster University fortsetzt."