DENVER und KAKAAKO, Hawaii, 23. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Die Selling Simplified Group, Inc. (SSG) hat heute die Eröffnung eines Büros in Oahu auf Hawaii, bekannt gegeben, ein strategischer Schritt, um die Lücke zwischen Zeitzonen der USA und der Region APAC zu schließen und den Status des Unternehmens als Marktführer in der Region Asien-Pazifik zu festigen.

Nach der Eröffnung eines neuen Büros in Tokio Anfang 2021 benötigten die SSG-Führungskräfte eine strategische Möglichkeit, den japanischen Markt und andere Kunden in der APAC-Region zu unterstützen. Hawaii mit einer hohen Konzentration an japanischen Fachkräften und Muttersprachlern erwies sich hierfür als logischer, strategischer Standort.