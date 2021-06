Cherry AG legt finalen Angebotspreis auf 32 Euro je Aktie fest

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Cherry AG (das "Unternehmen und zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "Cherry"), ein weltweiter Innovations- und Qualitätsführer in der Herstellung von mechanischen Premium-Gaming-Switches und Peripheriegeräten für Gaming, Office und Industrie sowie Healthcare- und Security-Anwendungen, hat den endgültigen Angebotspreis für ihren Börsengang auf 32 Euro je Aktie festgelegt.Der erste Handelstag für die 24.300.000 Aktien der Gesellschaft im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 29. Juni 2021 geplant. Die Gesamtzahl der Aktien und der endgültige Angebotspreis entsprechen einer Marktkapitalisierung von 778 Millionen Euro. Im Rahmen des Angebots wurden 4.300.000 neue Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft und 8.695.000 bestehende Inhaberaktien des Selling Shareholders platziert (davon 2.000.000 aus der Ausübung einer Aufstockungsoption und 1.695.000 zur Deckung der Mehrzuteilung).Die Aktien werden die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A3CRRN9 und die deutsche Wertpapierkennnummer (WKN) A3CRRN haben. Die Lieferung der angebotenen Aktien an die Investoren wird am 29. Juni 2021 erfolgen.Hauck & Aufhäuser agiert als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner, und ABN AMRO (in Zusammenarbeit mit ODDO BHF SCA) und M.M.Warburg & CO agieren als Joint Bookrunner für den Börsengang.Cherry ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Switches für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten. Der Geschäftsschwerpunkt liegt auf mechanischen Tastatur-Switches für Gaming-Tastaturen sowie diversen Computer-Eingabegeräten, die in einer Vielzahl von Anwendungsfeldern eingesetzt werden, vor allem in den Bereichen Gaming, Office, Industrie, Cybersecurity sowie Telematik-Lösungen für die Gesundheitsbranche. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry mit den beiden Geschäftsbereichen Gaming und Professional für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die Bedürfnisse seiner Kunden entwickelt werden.