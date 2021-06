Adidas – kann die Fußball EM die Aktie des Sportartikel-Herstellers beflügeln?

Adidas hat ein starkes Fußballgeschäft und könnte durch die EM profitieren.

Pullback Trading-Strategie

Symbol: ADS ISIN: DE000A1EWWW0





Rückblick: Die adidas AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Sportartikelbranche mit einem umfassenden Produktsortiment, das Sportschuhe, Bekleidung und Zubehör beinhaltet. Dabei setzt der Konzern auf eine große Vielfalt an Produkten und bietet sowohl Spitzensportlern bestmögliche Ausrüstung als auch Freizeitbekleidung für Amateure, die den neusten Modetrends folgt. In den letzten Monaten bewegte sich die Aktie in einer breiten Seitwärtsrange. Der Bereich bei rund 300 EUR stellte die obere Begrenzung dar.