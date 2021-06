Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ams steigert Anteil an Osram - Delisting in Frankfurt und München, Handel in Hamburg Der österreichische ams-Konzern hat seinen Anteil an Osram auf nun 80,3 Prozent erhöht. Im Rahmen der jüngsten Übernahmeofferte konnte das Unternehmen weitere knapp 6,94 Millionen Osram-Aktien erwerben - rund 7,2 Prozent aller ausgegebenen …