Plant Veda mit Handelsstart an der CSE am Montag den 21. Juni

- Die Stammaktien von Plant Veda werden ab heute an der Canadian Securities Exchange unter dem Tickersymbol "MILK" gehandelt.

- Das Unternehmen schließt eine überzeichnete Finanzierung in Verbindung mit dem Börsengang ab.

- Plant Veda ist eine mehrfach preisgekrönte Marke mit Produktplatzierung in über 100 Einzelhandels- und Online-Geschäften in BC.

- Die Firma ist bereit, national und darüber hinaus zu skalieren, mit der kürzlichen Erweiterung einer hochmodernen Anlage und Zentrale in Delta, BC.

Vancouver, BC - 21. Juni 2021 - Plant Veda Foods Ltd. („Plant Veda“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MILK), ein preisgekröntes Unternehmen für Milch-Alternativen, freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien der Firma heute morgen unter dem Tickersymbol "MILK" den Handel an der Canadian Securities Exchange aufnehmen werden. Dies ist die jüngste in einer Reihe von positiven Entwicklungen für die Erfinder des weltweit ersten veganen Lassis.

Zur Ankündigung des Börsengangs erklärt Präsident und Direktor Michael Yang: "Ich bin fest davon überzeugt, dass Plant Veda die einmalige Chance hat, ein bemerkenswerter Akteur in der schnell wachsenden pflanzenbasierten Bewegung zu sein und einen bedeutenden Shareholder Value für die nächsten Jahrzehnte zu schaffen."

Das Unternehmen ist für das Wachstum gut kapitalisiert, nachdem es im Zusammenhang mit dem Börsengang eine überzeichnete Finanzierung abgeschlossen hat.

Zu den drei Produktkategorien von Plant Veda gehören derzeit preisgekrönte Lassi, Kaffeeweißer und pflanzliche Milch in verschiedenen Geschmacksrichtungen, wobei sich neue Produktkategorien in der letzten Testphase und im Verpackungsdesign befinden. Die Produktpalette von Plant Veda hat Auszeichnungen von der VegExpo, Kanadas größter Messe für pflanzliche Produkte, sowie den Made in Vancouver Award Finalist des Vancouver Magazine und den Clean Choice Award des Clean Eating Magazine erhalten.