Tecan baut mit Übernahme der Paramit Corporation kommerzielle Reichweite, Kompetenzen sowie Präsenz in den USA und Asien aus

Tecan übernimmt Paramit Corporation, einen führenden OEM- Entwickler und - Hersteller von Instrumenten für die Medizinaltechnik und die Life-Science- Forschung , für einen Gesamtbetrag von USD 1 . 0 Milliarden (CHF 920 Mio. )

Im Gesamtjahr 2021 wird Paramit voraussichtlich einen Umsatz von rund USD 280 Mio. (CHF 257 Mio.) und einen EBITDA von rund USD 50 Mio.

(CHF 46 Mio.) erzielen (vor akquisitionsbezogenen Kosten)

Es wird erwartet, dass die Transaktion bei Abschluss unmittelbar und signifikant zum Gewinn pro Aktie (EPS) beiträgt

Ergänzt das Know-how und erweitert die Design-, Entwicklungs- und Fertigungsmöglichkeiten

Expansion in das attraktive und schnell wachsende Marktsegment der Medizinaltechnik , nahe an Tecans eigenen Kernkompetenzen

Kombiniertes Unternehmen mit führendem OEM-Angebot, gut diversifiziertem, differenziertem und vollständig komplementärem Produkt- und Dienstleistungsportfolio

Erhebliche Stärkung der geografischen Präsenz in den USA, dem grössten Life-Sciences- und Gesundheitsmarkt der Welt





Männedorf, Schweiz, 23. Juni 2021 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der US-amerikanischen Paramit Corporation und ihrer Tochtergesellschaften («Paramit») für einen Gesamtkaufpreis von USD 1.1 Milliarden (CHF 920 Mio.) abgeschlossen hat. Paramit, mit Hauptsitz in Morgan Hill (Kalifornien), USA, ist ein führender OEM-Entwickler und -Hersteller von Instrumenten für die Medizinaltechnik und die Life-Science-Forschung. Mit einem im Jahr 2022 erwarteten zusätzlichen Umsatz von rund USD 300 Mio. (CHF 276 Mio.) wird die Akquisition die Position von Tecan bei Lösungen für Life-Science-Forschung und In-vitro-Diagnostik (IVD) weiter stärken. Zudem wird ein neues Geschäftsfeld im attraktiven und schnell wachsenden Markt für Instrumente in der Medizinaltechnik hinzukommen. Die Akquisition bringt für Tecan sowohl in Nordamerika als auch in der APAC-Region erhebliche Entwicklungs- und kosteneffiziente Fertigungskapazitäten mit sich. Ausgestattet mit einer proprietären computergesteuerten Montagetechnologie bieten diese Fertigungsstätten eine äusserst flexible Produktionsplanung bei gleichzeitiger Reduzierung des Fehlerpotenzials («Null-Fehler-Fertigung»).