NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Erholung des Euro ist am Mittwoch im US-Handel ins Stocken geraten. Nachdem die Gemeinschaftswährung im europäischen Geschäft noch ein Tageshoch bei 1,1970 US-Dollar erreicht hatte, geriet der Eurokurs in der Folge wieder etwas unter Druck. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1926 Dollar, blieb damit aber über dem Tagestief bei 1,1912 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1951 (Dienstag: 1,1894) Dollar festgelegt. Der Dollar kostete damit 0,8368 (0,8408) Euro.

Starke Stimmungsdaten aus dem gemeinsamen Währungsraum hatten den Euro zunächst im Tagesverlauf gestützt. Im Juni war der vom britischen Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Indexwert für die Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone überraschend auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen.