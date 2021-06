Amazon wird größter Abnehmer erneuerbarer Energien in den USA

Die neuesten Solar- und Windprojekte im Versorgungsmaßstab werden erneuerbare Energie für die Unternehmensbüros, Fulfillment-Zentren und Amazon Web Services (AWS)-Rechenzentren von Amazon liefern, die Millionen von Kunden weltweit unterstützen. Diese Projekte werden Amazon auch dabei helfen, seiner Verpflichtung nachzukommen, genügend erneuerbare Energie zu produzieren, um den Stromverbrauch aller verwendeten Echo-Geräte zu decken. Diese neuen Projekte unterstützen Hunderte von Arbeitsplätzen und stellen gleichzeitig Hunderte Millionen Dollar an Investitionen in die lokalen Gemeinschaften bereit.

Amazon (NASDAQ: AMZN) hat heute 14 neue Projekte für erneuerbare Energien in den USA, Kanada, Finnland und Spanien angekündigt, um sein ehrgeiziges Ziel zu erreichen, bis 2025 100 % der Unternehmensaktivitäten mit erneuerbarer Energie zu betreiben – fünf Jahre vor dem ursprünglichen Ziel von 2030. Die neuen Projekte bringen Amazons bisherige Gesamtinvestition in erneuerbare Energien auf 10 Gigawatt (GW) Stromproduktionskapazität – genug, um 2,5 Millionen US-Haushalte mit Strom zu versorgen. Amazon ist heute der größte Unternehmenskäufer von erneuerbarer Energie in den USA und der Welt.

„Wir arbeiten hart daran, The Climate Pledge zu erfüllen – unsere Verpflichtung, bis 2040, also 10 Jahre vor dem Pariser Abkommen, Netto-Null-CO2-Emissionen zu erreichen“, sagte Jeff Bezos, Gründer und CEO von Amazon. „Unsere Investitionen in Wind- und Solarenergie in den USA und weltweit senden ein Signal, dass Investitionen in grüne Technologien für den Planeten, die Bürger und den langfristigen Erfolg von Unternehmen aller Größen und Branchen weltweit das Richtige sind.“

Amazon wird nun weltweit über insgesamt 232 erneuerbare Energieprojekte verfügen, darunter 85 Wind- und Solarprojekte im Versorgermaßstab und 147 Solardächer in Einrichtungen und Geschäften weltweit. Zu den 14 neuen Wind- und Solarprojekten in den USA, Kanada, Finnland und Spanien gehören:

Neue Projekte in den USA: Zu den heute angekündigten elf US-amerikanischen Projekten gehören die ersten Solarprojekte von Amazon in Arkansas, Mississippi und Pennsylvania sowie weitere Projekte in Illinois, Kentucky, Indiana und Ohio. Insgesamt hat Amazon in den USA durch 54 Projekte mehr als 6 GW an erneuerbarer Energie ermöglicht.

Zu den heute angekündigten elf US-amerikanischen Projekten gehören die ersten Solarprojekte von Amazon in Arkansas, Mississippi und Pennsylvania sowie weitere Projekte in Illinois, Kentucky, Indiana und Ohio. Insgesamt hat Amazon in den USA durch 54 Projekte mehr als 6 GW an erneuerbarer Energie ermöglicht. Unser größtes erneuerbares Energieprojekt in Kanada: Amazons zweites erneuerbares Energieprojekt in Alberta ist ein 375-Megawatt (MW) Solarpark – der auch der größte des Landes ist. Wenn es 2022 online geht, wird der Solarpark die Kapazität von Amazon in Kanada auf mehr als 1 Million Megawattstunden (MWh) bringen, genug, um mehr als 100.000 kanadische Haushalte mit Strom zu versorgen.

Amazons zweites erneuerbares Energieprojekt in Alberta ist ein 375-Megawatt (MW) Solarpark – der auch der größte des Landes ist. Wenn es 2022 online geht, wird der Solarpark die Kapazität von Amazon in Kanada auf mehr als 1 Million Megawattstunden (MWh) bringen, genug, um mehr als 100.000 kanadische Haushalte mit Strom zu versorgen. Unser erstes erneuerbares Energieprojekt in Finnland: Amazons erstes Projekt in Finnland ist ein 52-MW-Windpark nahe der Westküste des Landes. Das Projekt soll 2022 mit der Energiegewinnung beginnen.

Amazons erstes Projekt in Finnland ist ein 52-MW-Windpark nahe der Westküste des Landes. Das Projekt soll 2022 mit der Energiegewinnung beginnen. Zusätzliche Investitionen in Spanien: Das fünfte Solarprojekt von Amazon in Spanien wird 152 MW erzeugen, wenn es 2023 Strom ins Netz einbringt, was die Gesamtkapazität des Landes auf mehr als 520 MW erhöht.

Um die erneuerbaren Energieprojekte von Amazon auf der ganzen Welt zu sehen, besuchen Sie unsere interaktive Karte.