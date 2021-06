Unübersichtliche Kassenlage, Kommentar zum Bundeshaushalt von Angela Wefers

Berlin (ots) - Der Kabinettsbeschluss über den Bundeshaushalt 2022 und denFinanzplan bis 2025 ist weniger brisant als in anderen Jahren. Bis zurAbstimmung im Bundestag kommen noch Bundestagswahl, Koalitionsverhandlungen undeine Regierungsbildung. Die neue Führungsriege wird eigene Akzente setzenwollen. Die Wünsche und Versprechen der Parteien im Wahlkampf sind indessengroß. Sie reichen von mehr Investitionen in Klimaschutz oder Digitalisierungüber Steuerentlastungen bis hin zur Stärkung des Sozialstaates. Alles reißtgrößere Lücken im Etat.Mit dem Kabinettsbeschluss sind zwei Dinge offensichtlich. Die Kassenlage bleibtunübersichtlich, und der Bund kann nicht mehr wie vor der Pandemie aus demVollen schöpfen. Sechs Jahre am Stück - 2014 bis 2019 - schloss der Bund nichtnur mit einem ausgeglichenen Haushalt, sondern machte hohe Überschüsse. DasErgebnis ist eine Rücklage im Bundeshaushalt von fast 50 Mrd. Euro. Sie erlaubtes dem künftigen Finanzminister, 2023 und zum Teil noch 2024 damit Löcher imEtat zu stopfen. So kann gerade noch die Schuldenbremse eingehalten werden, wennsie 2022 erneut ausgesetzt wird. Die Stabilitätswächter über dieBund-Länder-Finanzen raten davon allerdings ab. Die Rückkehr in die Normallageist schmerzhaft und schwer. Der Schritt wird nicht leichter durch Hinauszögern.Denn klar ist auch: Die Lage nach der Pandemie wird nicht mehr wie zuvor - auchnicht durch Abwarten.Das Aussetzen der Schuldenbremse ist gefährlich. Im Auf und Ab zwei- unddreistelliger Milliardenbeträge kommt leicht der Überblick abhanden. Der Bundwird nach aktuellem Stand in drei Pandemiejahren 470 Mrd. Euro neue Schuldenangehäuft haben - mehr als ein gesamter Bundeshaushalt. Für 2022 ist die Zahlgerade noch einmal um 18 auf knapp 100 Mrd. Euro hochgesprungen. Ob die durcheinen Nachtragshaushalt nach oben getriebenen 240 Mrd. Euro in diesem Jahrkomplett gebraucht werden, ist offen. Angesichts der guten Konjunktur könnte esbesser kommen. Schon 2020 schloss der Bund unter dem Strich mit einerNettokreditaufnahme von "nur" 131 statt geplanten 218 Mrd. Euro.Unabhängig von der Endsumme: Jeder Euro, der das Limit der Schuldenbremseübersteigt, muss nach der Fiskalregel zurückgezahlt werden. Der politischeGestaltungsspielraum im Bundeshaushalt wird durch die Tilgung und auch durch die- im nächsten Jahr schon verdoppelten - Zinsausgaben immer enger. Jeder Euro anneuen Schulden und jedes Wahlversprechen will wohlbedacht sein.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/4950536OTS: Börsen-Zeitung