Die 221b Foundation von Sherlock Biosciences eröffnet den weltweiten Zugang zu COVID-19-Diagnostika mit bis zu 10 Millionen Tests pro Monat

Die 221b Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die von Sherlock Biosciences zur Bekämpfung der weltweiten COVID-19-Pandemie und zur Förderung der Vielfalt in der MINT-Branche gegründet wurde, gab heute bekannt, dass ihre Partnerschaften die Produktionskapazität für COVID-19-Diagnostika bis zum Jahresende um bis zu 10 Millionen Tests pro Monat erhöhen werden. Durch mehrere Lizenzvereinbarungen in diesem Jahr mit Unternehmen wie ALBOT Technologies, Cooper International, LogicInk, Rokline, United PPE und binx health hat die 221b Foundation die Herstellung und den globalen Vertrieb in den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien und Singapur möglich gemacht und ist in Gesprächen, um über diese Regionen hinaus zu expandieren, um den weltweiten Zugang zu lebenswichtigen diagnostischen Lösungen zu verbessern.

Die 221b Foundation wurde gegründet, um den Kampf gegen die globale COVID-19-Pandemie zu unterstützen. Sie ermöglicht den Zugang zu geistigem Eigentum im Zusammenhang mit der auf SHERLOCK CRISPR basierenden Technologie des Unternehmens. Erlöse aus Verkäufen von SHERLOCK CRISPR COVID-19-Produkten an Dritte haben Programme gefördert, die die ethnische und geschlechtliche Vielfalt in der MINT-Forschung voranbringen, darunter HMS MEDscience, Scratch und The Akilah Institute.

„Als sich die Welt zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie bereitmachte, verpflichtete uns unsere Mission, Teil der globalen Lösung zu sein. Die 221b Foundation ist eine unserer wichtigsten Antworten – ein offenes Innovationsmodell, um unser umfassendes geistiges Eigentum im Bereich CRISPR zur Verfügung zu stellen, um das Ende der Pandemie schneller herbeizuführen“, sagt Rahul Dhanda, Mitbegründer, Präsident und CEO von Sherlock Biosciences. „Seit der Gründung der Stiftung haben wir eine Vielzahl von Anwendungsfällen möglich gemacht, von der Vor-Ort-Diagnose über strategische Testzentren in Nepal bis hin zu hochautomatisierten klinischen Umgebungen. Wir sind stolz darauf, diesen globalen Bedarf zu decken und gleichzeitig Wege für Programme zu schaffen, die die geschlechtsbezogene und ethnische Vielfalt in der MINT-Branche fördern - ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass unsere Branche die Gemeinschaften widerspiegelt, denen sie rund um die Welt dient.“