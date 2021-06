XBiotech gibt Aufnahme des ersten Patienten in klinische Studie zur Beurteilung von XB2001 zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs bekannt

XB2001 ist eine neuartige Therapie zur Entzündungsunterbrechung, die möglicherweise Wachstum und Ausbreitung von Tumoren blockiert und die Toxizität von Chemotherapien reduziert

AUSTIN, Texas, June 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) hat den ersten Patienten in seine Studie 1-BETTER aufgenommen. Dabei handelt es sich um eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte klinische Studie zur Beurteilung von XB2001 in Kombination mit Chemotherapie zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs.