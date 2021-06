Brii Biosciences und VBI Vaccines präsentieren positive Daten aus abgeschlossener Phase-1b/2a-Studie zu BRII-179 (VBI-2601) bei Patienten mit chronischer Hepatitis B auf dem Internationalen Leberkongress (ILC) 2021

Brii Biosciences („Brii Bio“) und VBI Vaccines Inc. (NASDAQ: VBIV) („VBI“) gaben heute die endgültigen Ergebnisse einer Phase-1b/2a-Studie zu BRII-179 (VBI-2601), einem neuartigen rekombinanten, proteinbasierten Immuntherapie-Kandidaten bei Patienten mit chronischer Hepatitis-B-Virus (HBV)-Infektion, bekannt. Die Daten der Studie, in der die Sicherheit, antivirale Aktivität und Immunogenität von BRII-179 (VBI-2601) allein oder in Kombination mit Interferon-alpha (IFN-α) als Co-Adjuvans untersucht wurden, zeigten, dass das Prüfimmuntherapeutikum bei nicht zirrhotischen chronischen Hepatitis-B-Patienten unter Nukleos(t)ide-Analog (NUC)-Therapie sowohl B-Zell-(Antikörper)- als auch T-Zell-Antworten induzierte und gut verträglich war, ohne dass sicherheitsrelevante Beobachtungen gemacht wurden. Die Studie wurde von Brii Bio in Zusammenarbeit mit VBI geleitet.

Die Daten, die in einem Late-Breaker-E-Poster auf dem Internationalen Leberkongress (ILC) 2021 der Europäischen Vereinigung zur Untersuchung der Leber (EASL) präsentiert wurden, sind für die Aufnahme in die „Best of ILC“-Präsentation ausgewählt worden, in der die bemerkenswertesten Beiträge des diesjährigen wissenschaftlichen Programms hervorgehoben werden.

Dr. Man-Fung Yuen, D.Sc., M.D., Ph.D., Lehrstuhlinhaber an der Universität Hongkong und Stiftungsprofessor für Medizin an der Li Shu Fan Medical Foundation, Leiter der Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie am Queen Mary Hospital, Hongkong, leitender Prüfarzt und Präsentator der Studie bei der INC, kommentierte: „Ohne eine funktionierende Heilung für HBV-Infektionen werden viele der 290 Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die mit Hepatitis B infiziert sind, erhebliche und lebensbedrohliche Komplikationen der Krankheit entwickeln, wie z. B. Leberdekompensation und hepatozelluläres Karzinom. Die vielversprechenden Daten zum Nachweis des Wirkmechanismus am Menschen unterstreichen das Potenzial von BRII-179 (VBI-2601), eine entscheidende Komponente bei der Entwicklung einer funktionellen Heilung für chronische HBV-Infektionen zu sein, die Patienten und Gesundheitsdienstleister dabei unterstützen könnte, die Auswirkungen dieser verheerenden Krankheit zu bewältigen und das Fortschreiten der Krankheit erheblich zu drosseln.“