Sintavia stellt Brian Haggenmiller als Chief Financial Officer ein

Sintavia, LLC, ein Entwickler und 3D-Drucker einer neuen Generation von Flug- und Trägerkomponenten, hat heute bekannt gegeben, dass Brian Haggenmiller als neuer Chief Financial Officer eingestellt wurde. Haggenmiller war zuvor Senior Director für Finanzplanung und -analyse bei AerSale Corp. und leitete dort die Finanzplanung des Unternehmens in Vorbereitung auf dessen Börsengang im Jahr 2020 über ein Akquisitionszweckunternehmen (Special-Purpose Acquisition Company). Während seiner Zeit bei AerSale war Haggenmiller darüber hinaus für die Bewertung aller Arten von kommerziellen Luft- und Raumfahrttransaktionen verantwortlich. Diese reichten von einzelnen Triebwerken bis hin zu Geschäften für mehrere Flugzeuge. Haggenmiller verfügt über einen B.S. in Betriebswirtschaftslehre von der Olin School of Business der Washington University und einen Master of Business Administration von der University of Miami School of Business.

