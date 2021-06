The Coretec Group erweitert ihr Portfolio an geistigem Eigentum

„Wir sind gespannt auf das Potenzial dieser Technologie zur Revolutionierung von UV-Lichtanwendungen basierend auf der Verwendung von Quantenpunkten aus Silizium, einem Schwerpunkt unserer Tätigkeit als Unternehmen“, sagte Dr. Ramez Elgammal, Vice President of Technology bei The Coretec Group.

discThe Coretec Group, Inc. (OTCQB: CRTG) (im Folgenden das „Unternehmen“) hat ein Patent für Silizium-Quantenpunkte zur Oberflächenfunktionalisierung angemeldet, die Licht im UV-Wellenlängenbereich ausstrahlen. Diese Technologie könnte unabhängig von der Herstellungsart in beliebigen Quantenpunkten aus Silizium eingesetzt werden.

Bei einem Quantenpunkt mit Oberflächenmodifizierung handelt es sich um einen Quantenpunkt aus Silizium mit kovalenter Verbindung zu einem Farbmolekül mit dem Potenzial, über die sogenannte Aufwärtswandlung UV-Licht zu erzeugen.

Wie Matt Kappers, CEO von The Coretec Group, erklärte, „ist dieses neue Patent ein Teil unserer Strategie zur Erweiterung unseres Technologieportfolios. Quantenpunkte aus Silizium haben viele Anwendungsbereiche in zahlreichen wichtigen Branchen und sprechen andere Märkte an als unser Cyclohexasilan (CHS).“

Bisher war es schwierig, Quantenpunkte herzustellen, die Licht im UV-Wellenlängenbereich erzeugen. Ultraviolettwellenlänge kann für mikrobielle Desinfektion, Forensik, Lithografie, Trinkwasseraufbereitung und landwirtschaftliche Zwecke genutzt werden. Der Einsatz einer LED auf Siliziumbasis bietet erhebliche Vorteile gegenüber den heute üblichen LEDs mit giftigem Quecksilber.

Über die Coretec Group, Inc.

The Coretec Group, Inc., entwickelt ein Portfolio an Produkten auf Siliziumbasis für energieorientierte Branchen, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Endverbraucher, Festkörperbeleuchtung (LED) und Halbleiter sowie volumetrische 3D-Displays und druckbare Elektronik. Die Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Bereichen Energie, Elektronik, Halbleiter, Solar, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen der Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen einige außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Solche Risiken und Ungewissheiten sind in den von uns bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, spätere Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

