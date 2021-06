RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Straßen brauchen eine CO2-Bilanz:

"Die Idee ist so logisch wie simpel: Bei der Entscheidung über neue Straßenbauten soll in Baden-Württemberg künftig der Klimaschutz eine große Rolle spielen. Treibhausgase pusten nämlich nicht nur Autos in die Luft. CO2 entsteht auch beim Bau einer Straße, bei Herstellung und Transport ihrer Materialien. Der ab 2025 geplante Klima-Check für neue Landes- und Kommunalstraßen soll das in den Blick nehmen. Für Bundesstraßen und Autobahnen könnte ein Klima-Check bald folgen - zumindest die Grünen haben ihn im Programm für die Bundestagswahl verankert. Der Plan ist richtig. Wenn die CO2-Bilanz eines neuseeländischen Apfels beim Kauf eine Rolle spielen kann, warum nicht auch die einer Landstraße in Oberschwaben oder auf der Ostalb? Ein Klima-Check wird den Bau neuer Straßen sicher nicht völlig unterbinden. Politiker im Land und auch vor Ort werden aber künftig abwägen, ob es nicht vielleicht doch reicht, die bestehende Infrastruktur zu sanieren statt neuer Straßen zu bauen."/ra/DP/he