FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Impfstoffmangel:

"Wir werden vorerst damit leben müssen, dass Vakzin noch immer nicht im gewünschten Maß zur Verfügung steht. Trotzdem hat Deutschland noch Glück: Im Gegensatz etwa zu Großbritannien, wo Delta längst die Neuinfektionen dominiert, haben wir etwas Zeit und können mit jeder verimpften Dosis mehr Sicherheit für Herbst und Winter aufbauen. Wenn sich jetzt aber Meldungen häufen, dass Zweitimpfungen abgesagt werden, um lieber in den Urlaub zu fahren, ist das fatal. Wer nur halb immunisiert ist, ist für Delta ein potenzielles Opfer. Das Motto kann nur heißen: Jede verfügbare Impfstoffdose, jeden verfügbaren Impftermin nutzen. Bis es dann hoffentlich in einigen Wochen wirklich Vakzine in Hülle und Fülle geben sollte - die dann idealerweise schon besonders an die aktuellen Mutanten angepasst sind."/ra/DP/he