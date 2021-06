CHMENITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zu Libyen-Konferenz:

"Die schlechte Nachricht ist jedoch, dass dies alles nur der Anfang sein kann. 2020 waren nach UN-Angaben weltweit mehr als 82 Millionen Menschen auf der Flucht - doppelt so viele wie vor zehn Jahren. Eine Umkehr dieses Trends ist nicht in Sicht - im Gegenteil. In seinem neuen Bericht warnt der Weltklimarat vor den verheerenden Folgen der Erderwärmung, die die Lebensgrundlagen vieler Millionen Menschen bedrohen. Betroffen werden besonders ärmere Länder sein. Darauf muss Europa sich vorbereiten."