Medis' ehrgeizige Strategie gibt der CEE-Region Zugang zu innovativen Spitzenmedikamenten

SLOVENIA, Ljubljana, 24. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Medis , das führende unabhängige pharmazeutische Marketingunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, den Zugang und die Kommerzialisierung modernster innovativer Arzneimittel in Mittel- und Osteuropa sicherzustellen, hat sein Geschäft in spezialisierte Geschäftseinheiten gestrafft, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Teil der Revitalisierung ist das Rebranding des Unternehmens, basierend auf den gesunden Werten von Medis.

Die vier strategischen Geschäftseinheiten spiegeln die Fokussierung wider und stehen weiterhin für Expertise und zuverlässigen Service. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum starken Wachstum in den wichtigen Geschäfts- und Therapiebereichen:

Medis Therapeutics (innovative und hochspezialisierte Arzneimittel, Arzneimittel für seltene Krankheiten);

(innovative und hochspezialisierte Arzneimittel, Arzneimittel für seltene Krankheiten); Medis Consumer Health (rezeptfreie-Arzneimittel, CH-Produkte);

(rezeptfreie-Arzneimittel, CH-Produkte); Medis Hospital Care (Diagnoseprogramme, Medikamente, Verbrauchsmaterialien und Geräte für Krankenhäuser und kommunale Gesundheitszentren);

(Diagnoseprogramme, Medikamente, Verbrauchsmaterialien und Geräte für Krankenhäuser und kommunale Gesundheitszentren); Medis Aesthetics (Produkte und Lösungen für die ästhetische Medizin).

Die CEO von Medis, Martina Perharič, sagte: „Medis ist darauf spezialisiert, Patienten in 15 CEE-Ländern eine nachhaltige Gesundheitsversorgung zu bieten und gleichzeitig für seine Partner aus der Pharma- und Biotech-Industrie einen Mehrwert zu schaffen. Unser strategisches Ziel ist es, den Zugang zu innovativen Medikamenten in unserer Region zu erweitern. Wir sind eine zentrale Anlaufstelle für unsere Partner und stellen ihnen Anleitung und Expertise in den Bereichen Marktzugang, Marketing und medizinisches Fachwissen zur Verfügung. Wir verfügen über ein enormes Wissen und Top-Expertenteams in allen kleineren europäischen Märkten. Die Erschließung dieser Märkte ist für große Pharmaunternehmen in der Regel zu teuer und zu komplex. Wir sind sicher, dass unsere vorausschauende Geschäftsstrategie, die das Ziel von Medis, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, einen Schritt weiterführt, auch für unsere Stakeholder von Vorteil ist."