Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Viele DAX-Konzerne sind mit der Öffnung ihrer Büros zurückhaltend, obwohl das Kabinett am Mittwoch die bis Ende Juni geltende Homeoffice-Pflicht nicht verlängert hat. Nur zehn der 30 DAX-Unternehmen wollen ihre Arbeitsstätten bereits im Juli wieder für mehr Mitarbeiter öffnen, berichtet das "Handelsblatt".



Bayer möchte demnach erst im August oder September mehr Mitarbeiter im Büro zulassen. Mit größeren Öffnungen rechnet man in Leverkusen erst im vierten Quartal. "Wir können so das Risiko von Lockerungen und dadurch steigenden Inzidenzen besser kompensieren", hieß es. Covestro geht von einer großflächigen Rückkehr "nicht vor dem dritten Quartal 2021 aus" - und nicht direkt Anfang Juli.





