Globale Verbrauchermarken stellen weltweit erste enzymatisch recycelte PET-Flaschen vor

Closing the loop for recycling PET plastic. Photo credit: Jérôme Pallé (Photo: Business Wire)

Jedes Unternehmen des Konsortiums hat basierend auf der enzymatischen PET-Recyclingtechnologie von Carbios erfolgreich Musterflaschen für einige ihrer führenden Produkte hergestellt, darunter Biotherm, Perrier, Pepsi Max** und Orangina.

Die heutige Ankündigung ist der Höhepunkt von fast 10 Jahren Forschung und Entwicklung von Carbios mit dem Ziel, ein neues Verfahren zu schaffen und ein in Komposthaufen natürlich vorkommendes Enzym zu verstärken, das normalerweise die Blattmembranen abgestorbener Pflanzen abbaut. Durch die Anpassung dieses Enzyms hat Carbios die Technologie verfeinert und das Enzym so optimiert, dass es jede Art von PET-Kunststoff (unabhängig von der Farbe oder Komplexität) in seine Bausteine zerlegt, damit diese dann wieder in neuwertigen Kunststoff verwandelt werden können.

Das patentierte enzymatische PET-Recyclingverfahren von Carbios ermöglicht es, eine Vielzahl von PET-Kunststoffen zu neuwertigem, lebensmitteltauglichem rPET zu recyceln. PET-Kunststoffe, die sonst im Müll landen oder verbrannt würden, können nun in einen kontinuierlichen Recycling-Kreislauf zurückgeführt werden. Das Verfahren läuft zudem mit hoher Geschwindigkeit ab – in nur 16 Stunden werden 97 Prozent des Kunststoffs abgebaut. Damit ist diese Methode 10.000 mal effizienter als jeder bisherige biologische Kunststoff-Recyclingversuch (vgl. hierzu den wissenschaftlich belegten Artikel in Nature).

Die Unternehmen arbeiten zusammen an der Skalierung dieser Innovation, um der weltweiten Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungslösungen gerecht zu werden. Im September 2021 will Carbios den ersten Spatenstich für eine Demonstrationsanlage setzen, bevor im Jahr 2025 eine industrielle Anlage mit einer Kapazität von 40.000 Tonnen in Betrieb genommen werden soll.

Jean Claude Lumaret, CEO von Carbios, kommentiert die Ankündigung mit folgenden Worten: „Mit dieser Weltpremiere haben wir aus enzymatisch recyceltem farbigem und komplexem Kunststoff lebensmitteltaugliche, transparente Flaschen geschaffen, deren Eigenschaften mit denen von PET-Neuware identisch sind, und in Zusammenarbeit mit dem Konsortium die Umsetzbarkeit der Technologie bei weltweit führenden Marken bewiesen. Dies ist eine wahrhaft transformative Innovation, die endlich den Kreislauf der weltweiten Versorgung mit PET-Kunststoff vollständig schließen könnte, sodass der PET-Kunststoff niemals zu Abfall wird.“