^ DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Immobilien VIB Vermögen AG: VIB Vermögen AG erwirbt rund 63.000 m2 großes Grundstück für Entwicklungspipeline und erhält Baurecht für Grundstück in Erding

VIB Vermögen AG: VIB Vermögen AG erwirbt rund 63.000 m2 großes Grundstück für Entwicklungspipeline und erhält Baurecht für Grundstück in Erding

24.06.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Corporate News



VIB Vermögen AG erwirbt rund 63.000 m2 großes Grundstück für Entwicklungspipeline und erhält Baurecht für Grundstück in Erding

Neuburg/Donau, 24. Juni 2021 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, erweitert durch den Erwerb eines Grundstücks in Meitingen in der Metropolregion Augsburg ihre Entwicklungspipeline. Für das Grundstück in Erding wurde nun das Baurecht erteilt.



Das Grundstück in Meitingen mit einer Größe von rund 63.000 m² liegt unter infrastrukturellen Gesichtspunkten strategisch günstig und ist daher für die Ansiedlung diverser Branchen attraktiv. Es verfügt über einen Bebauungsplan, der unter anderem eine 24/7-Nutzung vorsieht. Die geplante Bebauung des Grundstücks erlaubt eine sehr flexible Gestaltung, bei der eine vermietbare Fläche von insgesamt rund 25.300 m² vorgesehen ist.



Für das Grundstück in Erding mit einer Gesamtgröße von rund 215.000 m² hat VIB Vermögen AG mit Satzungsbeschluss der Stadt Erding nun das Baurecht erhalten. Auf dem Grundstück wird eine vermietbare Fläche von rund 86.000 m² entstehen, die passend für unterschiedliche Nutzungsarten sein wird, wobei der Schwerpunkt der gewerblichen Nutzung im Bereich Light Industrie liegt.

"In Zeiten immer knapper werdender Flächen freuen wir uns sehr, dass wir zum einen unsere Pipeline ausbauen können und zum anderen für den Großraum München nun ein attraktives Angebot zur Errichtung moderner, nachhaltiger Gewerbeflächen in substantieller Größe machen können", erläutert Marin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG. "Eine wichtige Komponente in beiden Projekten war die enge und konstruktive Zusammenarbeit mit den kommunalen Vertretern, die letztlich für den Erfolg ausschlaggebend war."



Kontakt



Investor Relations:



VIB Vermögen AG

Petra Riechert Tel.: + 49 (0)8431 9077-952

Tilly-Park 1 Fax: + 49 (0)8431 9077-929

86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de



Profil der VIB Vermögen AG



Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).



Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer

"Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.



---------------------------------------------------------------------------

24.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: VIB Vermögen AG

Tilly-Park 1

86633 Neuburg/Donau

Deutschland

Telefon: +49 (0)8431 / 9077 952

Fax: +49 (0)8431 / 9077 973

E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de

Internet: www.vib-ag.de

ISIN: DE0002457512

WKN: 245751

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1211335



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1211335 24.06.2021



°